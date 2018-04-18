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今日 10:03 港股直擊 即巿股評

港股回吐曾僅升163點 車股重創

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人行昨晚突然宣布降準，加上隔晚美股繼續造好。港股連跌四日後，今早反彈。

恒指高開407點，報30469，之後升424點，高見30487，其後升幅收窄，截至9時53分，恒指曾僅升163點，報30226。

國企指數高開213點，報12113，最新升88點，報11989。

內地股市高開後走低，上證指數最新報3058，倒跌8點或0.27%。

騰訊(00700)昨日低見395元，創今年以來低位，今早曾反彈近2%，最新升0.4%，報398.8元。

人行降準，重磅內銀股反彈，建行(00939)高開2.4%，報8.08元，最新升1.1%；工行(01398)曾升逾2%，現升1.5%，報6.69元。

內險股表現一般，平保(02318)高開1.9%，報82.6元，惟最新僅升0.2%。

發改委日前宣布，汽車行業將分類型實行5年過渡期開放，今年將會率先取消專用車、新能源汽車外資股比限制，並
於5年後全面取消汽車業所有股比限制。汽車股今早顯著受壓，華晨(01114)一度急插一成一，最新跌逾6%；北京汽車(01958)跌近8%；廣汽(02388)跌逾6%。藍籌吉利(00175)跌1.8%。

油股堅挺，中海油(00883)高開2.6%，突破近期高位，最新升1.6%，報12.68元，「三桶油」中暫時升幅較大。

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