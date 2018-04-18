港股直擊 即巿股評

瀋陽公用發展(00747)今早裂口高開三成，飆開飆55%，見0.465元近10個月高，現升43.3%，成交額345萬元。

集團公布，持有已發行股本40.83%的控股股東深圳金馬向北京華夏鼎科技出售4.2億股內資股，佔已發行股本28.58%，作價1.89億元人民幣。

出售完成後，深圳金馬的股權將降至1.8億股內資股，佔已發行股本總數約12.25%，故將不再為該公司的控股股東。北京華夏鼎科技成最大單一股東。

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