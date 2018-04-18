即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開低走，全日波幅465點。恒指收報30062點，跌252點或0.83%，成交金額1171.9億元。國指收報 11900點，跌107點或0.9%；上證收報3066點，跌43點或1.4%。三項指數都偏軟，以A股表現較差。

恒指呈4連陰走勢，4天內跌近千點，最低跌至30012點，僅守在3萬點的整數關。MACD快慢線正差距進一步收窄，市況轉弱。全日上升股份507隻，下跌1096隻，整體市況亦偏弱。

中國人民銀行於周二收盤後公布，自4月25日起，將下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。人行指出，上述銀行將各自按照「先借先還」順序，使用降準釋放的資金，償還中期借貸便利(MLF)。這意味著較少持有MLF的中小型銀行及農村銀行，似乎能較受惠於政策。

中國今年將取消船舶行業和飛機製造業的外資股比限制，邁出中國擴大製造業開放的重大舉措。留意相關板塊對消息之反應。

中國對美國高粱實施臨時反傾銷措施，徵收保證金比率178.6%，加劇了兩國之間的貿易緊張局勢。不過，由於美國企業業績向好，美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能企穩在100 SMA (約30591)，指數或會先高後低。

個股介紹：

華潤燃氣(01193)的主要業務為從事銷售住宅、商業和工業用液化石油氣及天然氣；及接駁費收入及集團管道的燃氣接駁建築合約。

集團在2017財年實現營業額398.38億元，同比增長21.0%；毛利119.15億元，同比增長6.5%，整體毛利率為29.9%，較去年下跌4.1個百分點，原因是由於冬季供暖期氣源成本未能完全順價及延遲順價，部份低毛利大用戶用氣量上升等因素。期內股東應佔溢利淨額增加11.1%至36.54億元，經營現金流量淨額增加5.9%至77.96億元。

集團財務狀況健康，穆迪於2018年2月將集團信用評級由Baa1提升至A3級，反映集團信貸能力持續增強，潛在融資成本不斷下降。

集團預測市盈率14.308倍，周息率2.169%。股份上日收報 27.8元，上望31.65元，止損設於27元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。