港股直擊 即巿股評

港股連跌四日累挫逾800點，不過昨晚人行突然宣布降準，刺激夜期及港股預託證券(ADR)抽升，恒指今早或反彈逾四百點。

隔晚美股三大指數延續上日強勢，科技及醫療巨企業績報喜，市場憧憬首季盈利表現理想，道指曾漲285點，收市升213點或0.87%，報24786點，是3月16日以來最高，今年初至今累計重新錄得升幅。標指升1.07%報2706點，重返2700點水平；納指大幅跑贏，收市抽高1.74%。網上串流視像供應商Netflix季度業績理想，訂戶人數增長超預期，收市急飆9.19%，升幅為標指成分股中最大，並帶動科技板塊領漲。

那邊廂有消息指，美國禁止中興通訊(00763)向美國企業購買敏感技術後，中興可能因此失去安卓(Android)操作系統的許可，令公司在美國的銷售再添阻力。

正當中美貿易戰烏雲密布之際，中國人民銀行昨日傍晚突然宣布降低存款準備金率1個百分點，釋放1.3萬億元(人民幣.下同)流動性，但當中9000億元流動性必須用作償還中期借貸便利(MLF)之用，實際只有4000億元流入市場。分析認為是次人行動作旨在打救近日走弱的A股以及提振經濟。上證指數昨跌43點至3066點，再下試3000點大關。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.68元，較本港上日收市升1.23元；騰訊(00700)ADR收報406.55元，升9.35元；國壽(02628)ADR收報21.85元，升0.25元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.63元，升0.15元；中石油(00857)ADR收報5.59元，升7仙；中石化(00386)ADR收報7.46元，升0.1元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.21元，升0.61元；聯通(00762)ADR收報10.22元，升0.12元。

ADR港股比例指數報30525，較周二恒指收市升461點或1.5%。恒指昨日尾段最多跌302點，低見30012點，收報30062點，跌252點或0.8%，連跌4日累挫834點或2.7%。下跌股份比例為69%，上升股比例為31%。昨日滬深港通南下均錄淨流出，為今年2月27日以來首次，其中滬市「港股通」連續第四日呈資金淨流出。恒指短期支持參考4月4日低位29518，阻力位參考100天線約30600點附近。

港滙持續疲弱，再次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局昨晚再入市，買入62億港元。自上星期四以來，已經八次入市，合共承接285.99億之港元沽盤，本港星期四銀行體系結餘將減少至1512.53億港元。

焦點板塊

科技股：中興事件拖累手機設備股舜宇(02382)及瑞聲(02018)昨日顯著受壓。另外，內地將對50款網絡遊戲產品進行集中排查清理，當中有11款為騰訊旗下，消息一出，騰訊股價昨再度跌穿400元大關，低見395元，收報397.2元，跌1.4%。留意今日相關股份表現。

焦點股份

以新加坡為基地的醫療保健行業承建商--HKE Holdings(01726)今日掛牌，暗盤價造好。據輝立及耀才資料，暗盤收報0.7元，較招股價0.55元，高出兩成七。

中國生物製藥(01177)：建議發行紅股，每持兩股可獲發一股，以肯定股東對公司的長期支持。

361度(01361)：宣布旗下童裝2018年第四季訂貨會達高單位數按年增長。

中煤能源(01898)：公布今年首季商品煤銷量累計3594萬噸，按年增28.96%。