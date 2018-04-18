重要通告 港股直擊

中國宏橋(01378)公布，發行4.5億美元，於2019年到期，年息6.85厘的優先無抵押票據。

集團表示，所得款項淨額約4.45億美元，擬用作若干現有債務再融資及餘額作一般公司用途。