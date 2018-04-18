今日 08:02
重要通告
港股直擊
中國宏橋(01378)公布，發行4.5億美元，於2019年到期，年息6.85厘的優先無抵押票據。
集團表示，所得款項淨額約4.45億美元，擬用作若干現有債務再融資及餘額作一般公司用途。
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