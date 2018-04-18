即巿股評 港股直擊

美國3月份零售營業額按月升0.6%，結束3個月跌勢，加上美英法只有限度轟炸敍利亞，短期內與俄羅斯正面衝突的風險下降，市場轉為聚焦企業利潤，預期美企首季整體盈利增長強勁，帶動美股周一高開高走，道指一度飆315點，收市仍漲212點(0.87%)。

標普500指數收報2677點，升21點(0.81%)，年初至今再次由跌轉升；納指亦上揚49點(0.7%)；代表美股中、小市值股份的主要指標羅素2000指數，則升0.87%。

從上述美股四大指數走勢來看，大致都在1月底見頂回落，並於2月上旬形成「第一隻腳」跌浪，旋即掀起一輪反彈；可惜力有不繼，3月中至4月初再次急挫形成「第二隻腳」跌浪，至近日大都在整固和上試重要阻力水平。然而，魔鬼就在細節中，四大股指的形態走勢隱藏着不同的意義。

標指表現較「雞肋」

例如，只有納指在2月下旬至3月上旬的反彈浪中能夠升穿此前高位，即1月26日的7505點(higher high)，才出現「第二隻腳」跌浪【圖】；其餘三大指數迄今仍未能向上突破1月26日歷史收市最高水平。

若從移動平均線分析，目前僅羅素2000指數能在50天、100天及200天線之上站穩，且連續5個交易日企於50天線上；納指則在100天線附近反覆，並即將上試50天線阻力。

標指及道指表現則較「雞肋」，4月初下試2月低位(第一隻腳)後略見反彈，目前正位於1月底迄今的下跌通道頂部，均尚未能突破100天線和50天線，下方倚靠3月底至4月初受多番考驗仍力保不失的200天線承托。

港股未具大幅反彈條件

整體而言，因應股市波幅擴大，即使股指往後出現較大單日升幅，仍不足以確認美股能擺脫運滯期。相關指數至少要升穿50天線，相當於1月底至今下降通道頂線附近，後市才有望回穩。如果中東地緣政治局勢逐漸緩和，美股走勢配合盈利增長強勁而出現反彈，令中小型股票和科技股較大機會成為升市領頭羊。

港股方面，恒生指數昨早高開39點後迅即倒跌，其後反覆回升162點，見30477點全日高，並一度重越10天線(約30342點)，惟反彈乏力，午後失守上午低位，下試30000點關，最多挫302點，低見30012點。恒指最終收報30062點，跌252點(0.83%)。大市成交額增至1172億元，上升股份僅佔31%。

技術走勢上，恒指上周挑戰50天線失敗而回後，現正邁向過去兩個月的徘徊區底部。然而，目前大市強勢股買盤不多，港股未具大幅反彈條件。若港股向下炒，失守上述徘徊區底，恒指有機會下試2月9日低位29129點。

信報投資研究部

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