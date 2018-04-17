即巿股評 港股直擊

本地零售股近一個月明顯跑贏大市，大市走弱提供買入強勢零售股的機會。本港今年首兩個月零售額按年增長15.7%，當中服裝零售額增長19.5%，百貨公司零售額增長10.9%。

當中服裝股I.T(00999)截至去年11月底止，第三季度港澳同店銷售錄得按年增長2.4%，中國大陸同店銷售上升1.5%。另外，其財政年度截至2月底，即2017/18年度業績已可受惠本港零售業相當不俗的開局。

根據EJFQ數據，基本因素評分(F-score)9分滿分中，I.T取7分，6個分析員評級全數予正面看法。I.T股價今日已跌至10天線水平，如進一步回至3.8元即20天線附近可買入等業績。

至於百貨股利福國際(01212)今日亦回試十天線，收市報14元，跌2.8%。利福於3月6日以來未曾觸及下方廿天線，若隨大市回至20天線(即13.4元)附近可買入，股價早前已創近3年高，上方阻力細，加上息率超過4厘增添防守性。

根據EJFQ數據，利福國際7個分析員評級全數予正面看法。另外，主權基金卡塔爾投資局(QIA)的套現交易已完成，劉鑾鴻(細劉)家族接貨後已持有69.23%已發行股本，股權進一步集中，成功入場可作中線投資。

陳鎮強

信報投資研究部

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