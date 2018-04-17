港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指升212點。不過港滙續弱，金管局第6度入市，加上美國對中興通訊(00763)發禁令再令貿易戰憂慮升溫。港股連跌三日後，今日再反覆向下。

恒指今早高開39點，開市後倒跌，最多跌257點，見30057點半日低位，於三萬點關口見支持，之後內地公布首季GDP符預期，恒指拗腰倒升，最多升162點，見30477點全日高，一度重上10天線(約30341)，及後再回軟，中午升不足1點。大市午後轉跌，尾段跌穿上午低位，最多跌302點，見30012點逾一周低。恒指收報30062點，創4月6日以來收市新低，跌252點或0.8%，連跌4日累挫834點或2.7%。大市今日下跌股份比例為69%，上升股比例為31%。

全日成交額1171.9億元，較上日增加95.43億元或8.9%。滬深港通南下均錄淨流出，滬市「港股通」淨流出7.07億元人民幣或6.73%，連續第四日呈資金淨流出；深市「港股通」淨流出0.39億元或0.37%。對上一次兩市「港股通」齊錄淨流出為2月27日。

國企指數收報11900點，跌107點或0.9%。國指4日累挫424點或3.4%。

港滙再觸及7.85弱方兌換水平，金管局在紐約交易時段尾段，再買入約57.7億港元，是自上周四(12日)以來第六度入市，累計買入190.21億港元。

恒指即月期貨收市跌125點或0.41%，報30055點，低水8點。

A股尾段急挫，滬指跌1.4%；深成指挫2.13%。兩市成交額約4664億元人民幣。國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)按年增6.8%，符合市場預期。

美國針對中興通訊(00763)實施出口權限禁令，禁止美國企業向其出售零部件，並認定中興通訊在2016年和解談判和2017年考驗期內，向其工業和安全局作出虛假陳述。而中國商務部公布，明日(17日)起將對原產於美國的進口高粱實施臨時反傾銷措施。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升94點，報24657。

藍籌股方面，騰訊(00700)低見395元，創去年12月21日以來新低，收市跌1.4%；滙控(00005)跌0.7%；友邦(01299)跌0.4%；港交所(00388)跌1.3%。內銀續弱，建行(00939)及工行(01398)均跌1.1%；中行(03988)跌0.7%。相反，中海油(00883)升1.6%；中石化(00386)升0.5%；領展(00823)升1.5%；上周獲主席以逾6億元增持的長實集團(01113)升0.6%。港滙弱勢令本港加息預期升溫，恒生(00011)升1.6%；東亞(00023)升2%。

焦點板塊

內房股：昨日已顯著受壓，今日跌幅靠前，華潤置地(01109)跌1.4%；中海外(00688)跌1.9%；碧桂園(02007)跌2.4%；萬科(02202)跌1.4%；龍湖(00960)跌3.8%；中國恒大(03333)跌3.7%；融創(01918)挫6.3%；新城發展(01030)挫6.2%；奧園(03883)挫5.8%；龍光地產(03380)跌4.5%。

手機設備股：美國商務部禁止美國企業未來7年內向中興通訊出售零件，中興停牌，內地傳媒報道，中興就美國禁令發內部信，表示公司高度重視事件，第一時間成立了危機應對工作組，而商務部回應指隨時準備採取必要措施，維護中國企業的合法權益。本港其他手機設備股受壓，瑞聲(02018)挫4.6%；舜宇(02382)挫5.8%；高偉(01415)創逾一年低，收市跌3.6%；比亞迪電子(00285)挫6.4%；丘鈦(01478)挫4.3%；富智康(02038)創逾9年低，收市跌1.9%。

濠賭股：摩根大通發表報告，對澳門博彩股看法更趨正面，上調多股目標。板塊今早跑贏大市，新濠國際(00200)曾升4.9%創4年高，收市升0.6%；美高梅中國(02282)漲4.9%；金沙(01928)升1.5%；澳博(00880)升3.2%。不過，永利澳門(01128)創逾3年半高後，收市倒跌2.2%；銀娛(00027)反覆跌0.6%。

鋁業股：近期受美國制裁措施拖累的俄鋁(00486)曾挫7.8%創上市新低，之後顯著反彈，曾升14.8%，收市升8.5%。興發鋁業(00098)今早高開一成創新高，收市倒跌4.7%，興發獲中國聯塑(02128)買入已發行股份26.28%，成第二大股東。另外，中國宏橋(01378)升0.9%；忠旺(01333)跌3.2%；中鋁(02600)跌3.1%，中鋁A(601600.SH)升1.54%；A股雲鋁(000807.SZ)升3.95%。倫敦金屬交易所期鋁價格昨天漲半成，再創逾6年高，最新在亞洲時段續升逾1%，現報每噸2405美元。

焦點股份

周大福(01929)：股價創逾三年半高，收市升7.1%，成交額1.58億元。集團首三個月港澳零售額按年增長一成一，同店銷售增長一成七，獲花旗和富瑞分別升目標至11元。

遠東宏信(03360)：股價挫6.4%，報7.84元，成交額達19.19億元，當中市前成交額達18.17億元，涉及約2.3億股。外電引述銷售文件披露，集團股東CMI Financial Holding Co.以每股7.9元，出售2.3億股，每股作價7.9元，較昨日收市折讓5.73%。

半新股：毛記葵涌(01716)今早曾見2.05元創上市新低，其後曾彈37.6%，收市升22.1%，成交額9910萬元。「天仁茗茶」本港特許經營商賓仕國際(01705)回升9.4%。昨日上市高收33.3%的本港茶葉零售商英記茶莊集團(08241)吐12.5%。同樣昨日上市的日光控股(08451)飆升47.4%。

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