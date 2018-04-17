港股直擊 即巿股評

富瑞 中興通訊(00763)

評級：買入 -> 跑輸大市

目標價：36.08元 ->15.72元 (較前收市價25.6元有38.6%潛在跌幅)

富瑞發表研究報告指，在美國商務部禁止中興通訊(00763)向美國企業購買敏感技術後，公司訂單或面臨損失，因此將中興通訊H股的投資評級下調至「跑輸大市」，目標價大劈五成六至15.72元，最差情況下，目標價為8.8元。

富瑞指，中興通訊收到美國出口權限禁止令後，光學供應商股價下挫。由於缺乏美國零組件將導致公司錯過發貨以及失去訂單，將該公司今明兩年收入預測分別下調13.5%及7.6%，盈利預測大幅下調51%及28%。

富瑞指，中興在香港市場停牌，加上英國網絡監管機構警告來自中興通訊的安全風險，雖然未能規範涉及伊朗出口禁令的員工的行為看起來可能是一個小錯誤，但它發生在最糟糕的時間，禁令也可能會損害外國客戶對公司的信心，而中興通訊可能面臨更多處罰和審查。

中金公司則認為，美國商務部對中興通訊施加出口權限禁止令，若不能在1至2月內達成和解，會影響通信設備和手機等業務的正常生產與銷售，同時對當前全球和中國的運營商網絡建設帶來一定影響，並有可能影響未來5G網絡的推進。

德銀則維持中興通訊「持有」評級，目標價29.5元，認為目前難以評估有關影響，主要是不確定哪些零部件需要進口自美國，以及哪些能夠在內地供應商取替，該行等待中興方面作進一步澄清。

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