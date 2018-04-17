即巿股評 港股直擊

美國企業盈利繼續交足功課，雖然唔少股份派完份靚靚成績表都見光死，某程度或反映美股估值唔算平，但企業盈利理想，加上經濟數據表現唔錯，美股乘勢做好，三大指數回升。至於港股呢，噚日就唔多精神，之前阿Man千叮萬囑，要留意拆息，港匯疲弱唔係問題，但持續疲弱令拆息抽高，對大市一定係負面影響。即使目前仍未見資金快速咁大規模流走，但銀行體系結餘減少，反映資金流走呢個係不能改變嘅事實。雖然資金流動性仍然相當充裕，但資金流走對股市紿終係負面影響，一日港元仍然緊貼兌換保證弱方，就只會逼住拆息繼續上，對後市點講都係利淡。

不過經過噚日急跌之後，今日再試低位後靠穩，恒指今早高開39點後倒跌，最多跌257點，見30057點半日低位，幸而三萬點見支持拗腰倒升，最多曾升162點，高見30477點，重上10天線(約30367點)。可惜恒指中午報30316點，升不足1點，幾乎打回原形，仍處於多條移動平均線之下。國指報收11989點，跌18點。雖然內地公布經濟數據表現合符預期，但A股仍偏軟，可能同最近又一大批解禁股有關，不過阿Man認為A股要推CDR同準備6月入摩，衰極有個譜，往往最差嘅時候，可能就係否極泰來之時。

重磅股方面，內銀股繼續走軟，大笨象(00005)繼續喺75元附近有買盤吸納，可惜大市要回，佢亦升唔起，但其他金融股跟本地銀行股則上升，友邦(01299)回升1%，恒生(00011)升1.5%；東亞(00023)升1.9%；中銀香港(02388)升0.3%，息魔步近對金融股始終係利好消息。值得留意係受息魔影響嘅地產股，噚日腳軟即見超人出嚟掃貨，動用6億買入超過900萬股，過往超人掃貨都係指標，佢仲肯買貨即係大市未死得，反而佢系內股份批股，多數都係大市見頂先兆。

噚日一個海南概念打殘濠賭股，今日濠賭股反彈，細魔仲發表報告唱好濠賭股，上調多隻股價目標價，新濠國際(00200)創四年高位，半日升逾2%；美高梅中國(02282)急漲5.9%；金沙(01928)升2.6%；銀娛(00027)升1.5%；澳博(00880)漲5.5%。不過，永利澳門(01128)創逾3年半高後，半日倒跌0.2%，睇嚟美高梅中國跟金沙中國有權追落後。

數嚟數去又要講番教育股，呢個板塊唔受息口影響，貿易戰亦唔燒到佢嗰疊，今早又見新高教(02001)上番月內高位，暫時睇吓企唔企穩6元水平，目標不變仍然係坐六望七。至於中教(00839)喺10.5元附近整固，之前連爆幾吓，又係時候抖抖，不過阿Man仍有信心中教未行到盡頭，至少過埋前高位，見一見11.5元。

至於手機設備股因為中興(00763)被美國封殺，禁止美國企業向其出售零部件，並認定中興通訊在2016年和解談判和2017年考驗期內，向其工業和安全局作出虛假陳述。中興停牌，呢鋪又唔知要同美國講數講幾耐。不過山姆叔叔咁做，只係搞到美國嘅企業，但市場擔心呢股風氣會吹埋去手機設備股嗰瓣，瑞聲(02018)挫4.2%；舜宇(02382)挫4.1%；高偉(01415)跌1%；比亞迪電子(00285)跌1.8%；丘鈦(01478)挫3.2%；富智康(02038)創逾9年低，半日跌1.9%，整個板塊插水。暫時未知美國會唔會咁狼死搞埋手機設備供應商，暫時撈底唔好急，謀定而後動。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)