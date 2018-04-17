港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指升212點。不過港滙續弱，金管局第6度入市，加上美國對中興通訊(00763)發禁令，港股連跌三日後，今早表現仍反覆。

恒指今早高開39點，開市後倒跌，最多跌257點，見30057點逾一周低，於三萬點關口見支持，之後內地公布首季GDP符預期，恒指拗腰倒升，最多升162點，見30477點半日高，一度重上10天線(約30367)，及後再回軟。恒指中午收報30316點，升不足1點，大市成交額592.16億元。

國企指數中午收報11989點，跌18點或0.2%。

港滙再觸及7.85弱方兌換水平，金管局在紐約交易時段尾段，再買入約57.7億港元，是自上周四(12日)以來第六度入市，累計買入190.21億港元。

A股半日偏軟，滬指跌0.35%；深成指跌0.87%。國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)按年增6.8%，符合市場預期。

藍籌股方面，內銀續弱，建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)跌0.2%。另外，滙控(00005)跌0.1%；騰訊(00700)跌0.1%；中海外(00688)跌1.9%。相反，友邦(01299)回升1%。港滙弱勢令本港加息預期升溫，恒生(00011)升1.5%；東亞(00023)升1.9%；中銀香港(02388)升0.3%。

焦點板塊

濠賭股：摩根大通發表報告，對澳門博彩股看法更趨正面，上調多股目標。板塊今早回升，新濠國際(00200)創4年高，半日升2.1%；美高梅中國(02282)急漲5.9%；金沙(01928)升2.6%；銀娛(00027)升1.5%；澳博(00880)漲5.5%。不過，永利澳門(01128)創逾3年半高後，半日倒跌0.2%。

手機設備股：美國針對中興通訊(00763)實施出口權限禁令，禁止美國企業向其出售零部件，並認定中興通訊在2016年和解談判和2017年考驗期內，向其工業和安全局作出虛假陳述。中興停牌，本港其他手機設備股受壓，瑞聲(02018)挫4.2%；舜宇(02382)挫4.1%；高偉(01415)跌1%；比亞迪電子(00285)跌1.8%；丘鈦(01478)挫3.2%；富智康(02038)創逾9年低，半日跌1.9%。

鋁業股：近期受美國制裁措施拖累的俄鋁(00486)曾挫7.8%創上市新低，之後顯著反彈，曾升14.8%，半日升9.9%。興發鋁業(00098)今早高開一成創新高，半日倒跌2.1%，興發獲中國聯塑(02128)買入已發行股份26.28%，成第二大股東。另外，中國宏橋(01378)升2.3%；忠旺(01333)跌1.5%；中鋁(02600)跌0.6%，中鋁A(601600.SH)升2.4%；A股雲鋁(000807.SZ)升4.35%。倫敦金屬交易所期鋁價格昨天漲半成，再創逾6年高，最新在亞洲時段續靠穩，現報每噸2390美元。

焦點股份

周大福(01929)：今早創逾三年半高，半日升6.3%。集團首三個月港澳零售額按年增長一成一，同店銷售增長一成七，獲花旗和富瑞分別升目標至11元。

遠東宏信(03360)：股價半日挫6.4%，報7.84元，成交額達18.72億元，當中市前成交額達18.17億元，涉及約2.3億股。外電引述銷售文件披露，集團股東CMI Financial Holding Co.以每股7.9元，出售2.3億股，每股作價7.9元，較昨日收市折讓5.73%。

半新股：毛記葵涌(01716)今早曾見2.05元創上市新低，半日狂彈32.4%，成交額7190萬元。「天仁茗茶」本港特許經營商賓仕國際(01705)彈14.7%。昨日上市高收33.3%的本港茶葉零售商英記茶莊集團(08241)半日吐5.6%。同樣昨日上市的日光控股(08451)升10.5%。

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