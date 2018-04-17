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今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日升不足1點 濠賭股造好

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隔晚美股造好，港股連跌三日後，在內地首季GDP符預期下，今早下試至三萬點附近拗腰倒升。

恒指今早高開39點，開市後倒跌，今早最多跌257點，見30057點半日低，於三萬點見支持拗腰倒升，最多曾升162點，高見30477點，重上10天線(約30367點)。恒指中午報30316點，升不足1點，大市成交額592.16億元。

國企指數報11989點，跌18點或0.16%。

藍籌股方面，濠賭股造好，金沙中國(01928)及銀娛(00027)分別升2.63%及1.45%; 李嘉誠增持的長實集團(01113)，升2.03%; 本地銀行股回升，東亞(00023)升1.85%; 恒生(00011)升1.53%; 騰訊(00700)微跌0.15%。

金飾股受追捧，周大福(01929)首季內地及港澳地區零售值增長分別上升13%及11%，股份大漲6.26%; 另外，六福(00590)及周生生(00116)分別升7.96%及3.02%。

水泥股出現反彈，海螺水泥(00914)連跌4天後，今日回升2.61%。亞洲水泥(00743)破頂，漲3.03%; 另外，華潤水泥(01313)及中國建材(03323)分別升2.16%及2.27%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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