港股直擊 即巿股評

噚日交稿時明明跌緊300幾點，唔好話我知因為金管局又接沽盤，所以出現咗個誘因(根本就係藉口)嚟將會市向下推低多300點，最低見過30315點，曾跌逾600點，恒指熊(59534)雖然唔係貼價高槓桿，但如果趁噚日朝早11點45分恒指跌定，5分鐘圖見SlowSTC(14,3)回升而入咗隻(59534)嘅話，下午茶就已經有著落；但若然見到朝早呢一下SlowSTC(14,3)只係低位回升未到超買，等到下半場2點20至40分鐘呢段時間，5分鐘圖見SlowSTC(14,3)再次返上去朝早個水平而先入嘅話都唔緊要，因為你可能揸到今朝都仲未放手。(59534)肥唔肥？今朝恒指30354點開市後繼續下沉，至依家10點11分，暫時最低見過30057點，30000點都危危乎時我諗你都估到(59534)肥過肚腩啲腩肉掛？

繼續睇埋個市，10點14分恒指5分鐘圖年現兩支大陽燭反彈，梗係啦，啱啱跌到落去30057點，點都要彈一彈嘅，三兩吓手勢就將原本今日嘅跌勢全數收復，最緊要就係搶返條10天線(30380點)返嚟，但都改變唔到恒指日線圖上嘅「小圓頂」形態，講緊條頸線係4月4日同6日嘅低位(分別係29518點同29608點)附近；換言之，坊間話個市有機會向30000點出發都真係唔係無可能。

依家10點22分，剛剛upload完好友魏力條稿係我個platform同FB ，同時戰友Jack開完會，望返恒指一粒「十字星」企咗喺度，你唔好話我知收復完失地之後就收檔呀？依家10點25分，恒指做緊30376點，升61點，開埋牛熊證街貨圖睇。今朝最低個口價仍然係30057點，即係話大市今朝早向下衝時已經殺咗30100至30199點所有牛證，呢度有相當於1585張期指，重貨到不得了，其實如果再落嘅話，即係30000至30099點呢度嗰522張期指，嚴格嚟講都有一半無咗(要再拆得細啲嘅話，大家可以用50點為一個牛熊範圍嘅點數睇嘅)，再下望見到嘅牛證街貨都唔係剩好多，不過呢個數係截至噚日為止嘅，今日有幾多錢去博個市觸30000點邊皮然後反彈？I don't know ar！

至於上方最貼價嘅熊證就係31100至31199點，呢度有相當於1155張期指，都係重貨到不行；用現價計嘅話，兩者嘅距離係724點；而如果大市上得番呢個位嘅話，日線圖嚟計即係恒指爬咗上「小圓頂」嘅頂。

望吓月曆，下個星期一(23日)就係我公公死忌(記得上年嗰段時間因為事情發生得太突然而我無好好係文中同大家交待，搞到大家要出到email嚟搲我)；再下下個星期就係5月，5月天開演唱會固然緊要啦，但5月窮對我嚟講係更緊要喎，講到呢到戰友Jack話鬼我迷信；嗯，睇吓點。

恒指熊(58929)，收回價31345點，同現價有逾900點差距，繼續打安全牌。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]