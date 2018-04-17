港股直擊 即巿股評

港股三連跌累挫近2%，市場繼續關注港滙弱勢導致出現資金外流，料恒指短期區間上落機會較大。

隔晚美股三大指數集體收漲，道指收市升212點或0.87%，報24573點；納指升0.7%，報7156點；標普500指數升0.81%，報2677點。市場對敘利亞危機憂慮減弱。投資者轉而關注強勁的的經濟數據與公司業績。

市場普遍認為美國可能不會捲入與敘利亞的盟友伊朗及俄羅斯的更深衝突，週一美股市場情緒得到提振，NYMEX原油期貨跌約1.5%，現貨黃金微漲。

市場注意力轉向第一季度財報季。摩根大通、花旗集團以及富國銀行等在上周五公布業績，大致符合預期，甚至超出預期。美國銀行周一盤前公布業績，盈利與收入均超出預期，股價攀升0.4%。

經濟數據方面，美國商務部公布，3月份美國零售銷售按月增長0.6%，主要由於汽車銷售大幅增長了2%。經濟學家的預估中值為增長0.4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.52元，較本港上日收市升0.57元；騰訊(00700)ADR收報403.48元，升0.48元；國壽(02628)ADR收報21.62元，跌8仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.34元，升6仙；中石油(00857)ADR收報5.58元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報7.35元，升3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.6元，升6仙；聯通(00762)ADR收報10.33元，升5仙。

ADR港股比例指數報30415，較周一恒指收市升99點或0.33%。大市昨日午後進一步受壓，明顯穿10天線(約30344點)，最多跌617點，收報30315點，跌492點或1.6%，三連跌累挫582點或1.9%，昨日下跌股份比例為74%，上升股比例為26%。恒指短期支持為4月4日低位29518，阻力位參考50天線約30850點附近。市寬走弱，其中股價高於50天線比率的中線市寬下跌3.7個分點，落到35.9%，已經三個星期受制於40的支持區頂部。

港滙再觸7.85弱方兌換水平，金管局在紐約交易時段尾段，再買入約57.7億港元，是自上周四(12日)以來第六度入市。銀行體系結餘周三(18日)將降至約1607.43億港元。連同今次入市，金管局累計買入190.21億港元。市場分析認為，目前銀行體系結餘仍充裕，估計要下降至少於1200億元，加息逼切性才會較大。

焦點股份

長實集團(01113)：據聯交所股權披露資料，主席李嘉誠及副主席李澤鉅透過李嘉誠基金會，在上周二(10日)至周五(13日)連續四日增持，於場內購入921.25萬股長實，佔已發行股本0.24%，每股購入均價介乎65.9686元至66.9398元，合共涉資約6.1億元，持股量增加至31.67%。

中國聯塑(02128)：公布以約9.74億元，購入興發鋁業(00098)共1.1億股股份，相當於該公司已發行股份26.28%股權。

美圖公司(01357)：公布主席蔡文勝昨日在公開市場，增持210萬股，每股平均價8.96145元，涉資1881.9萬元。公司指，蔡文勝對未來業務充滿信心，不排除在適當時候進一步增持。

周大福(01929)：公布首三個月港澳零售額，按年增長一成一，同店銷售增長一成七。另外，內地零售額按年上升一成三，同店銷售增長7%。