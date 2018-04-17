重要通告 港股直擊

順龍控股(00361)宣布，主席、執行董事兼控股股東黃有龍，由於涉及西藏龍薇文化傳媒一項可能交易，而收到中國證監會發出的市場禁入決定書，被處以5年證券市場禁入措施。

另外，黃有龍以及執行董事趙政亦被發出行政處罰決定書，予二人警告，並分別處以30萬元人民幣罰款。

因此，黃有龍辭任集團主席及執行董事職務；趙政辭任執行董事，及不再擔任授權代表，各項均於今日起生效。

集團指，導致市場禁入決定書及行政處罰決定書的該事件與其無關，二人辭任並不會對集團的業務及營運構成任何重大不利影響。