即巿股評 港股直擊

周一恒指以30849水平輕微高開41點，隨即顯著下挫，尾市最低跌至30190點，收報30315，跌492點，或1.6%。

老徐昨天進一步解釋較早前開倉沽出即月30600點期指call同時買入29200點期指put看淡恒指後市的「理念」，亦提到市場藉中國國家主席習近平的博鰲亞洲論壇開幕辭，連續兩個交易日把恒指合共推高668點或2.2%（以收市計），先後收復10天和20天線之餘，並且重返EJFQ系統以0.75個標準差計算的6個月TrendWatch上升通道，其後兩日都能夠挑戰50天線阻力，甚至兩次「登陸」由31978和31018點組成的「大孤島」（見4月10日「搏拳實錄」<一大兩微型孤島壓頂>）。

雖然截至上周五收市，EJFQ系統反映整體大市弱勢股沽壓的弱勢股指數，已從一周前的55.8%的過去15個月最高水平，大幅回落至29%的本月低位，但仍然稍高於反映強勢股買盤的強勢股指數的26.6%，代表大市仍繼續由沽壓主導，中線市寬亦未升穿40%的超賣區或支持區頂部，恒指上周中段回升，很大機會只是利用習主席演辭為藉口而「挾淡倉」或造成超賣反彈。不過，沒有人會事先知道反彈何時結束，老徐昨天也「打定輸數」，只望期指不會大幅拋離沽call的30600點之上結算已萬事大吉了。

就在老徐做好「輸少當贏」的心理準備，姑勿論是因為美、英、法聯軍於香港時間上周六凌晨向敘利亞發射逾百枚導彈襲擊，令中東地緣政治局勢（美國為首的西方國家與俄羅斯對峙）突趨緊張；抑或美電升至7.85的觸及聯繫滙率的弱方兌換保證水平，令金管局多次入市承接港元沽盤，引發市場憂慮資金持續從香港流走；還是美國「預告」本周將公布追加1000億美元的向中國進口商品加徵關稅清單，中美貿易戰可能大大升溫等等的任何一則甚或全部三項利淡消息，恒指昨天同時失守10天線和20天線（30344和30685點），兼且又再跌穿了TrendWatch上升通道。

值得注意的是，上述三則利淡港股或恒指訊息的後續發展，尚待市場完全消化或反映，換句話說，恒指短期將要面對相關「壞消息」的壓力。此外，EJFQ圖表顯示，恒指昨天一度跌穿約30300至30600點的過去3個月累積的最大型成交量密集區（恒指今年1月29日創33484點的intraday歷史新高，然後在2月29日跌至29129點的至今為止的今年低位，老徐因此選用3個月走勢圖，相信更具參考價值），估計恒指不易突破30600點的成交量密區頂阻力，上周兩度挑戰50天線無功而回，大有可能成為「熊吻別」。

最後補充，美國聯儲局4月開始進入第三階段縮表，市場資金流動性更加緊張，對美股以至港股來說都不是好消息。

老徐