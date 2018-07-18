即巿股評 港股直擊 國際財經

港股昨天顯著下挫，恒生指數高開41點報30849點，已屬全日最高位，其後隨即倒跌，跌幅在午後一度擴大至617點，低見30190點，收市報30315點，挫492點(1.6%)。主板成交額1076.47億元，下跌股份佔74%。

技術走勢方面，恒指早兩個交易日在50天線及上升通道底得而復失，昨天進一步失守20天線(約30685點)、100天線(約30580點)及10天線(約30344點)，後市走向端視恒指能否在過去兩個月的徘徊區底部覓得支持。

金管局自上周四(12日)首次在7.75港滙弱方兌換保證水平入市，至昨天傍晚，合共5次累計承接逾132億港元沽盤，周三銀行體系結餘降至1665.13億元。金管局入市以來，港元依然徘徊於7.85水平，顯然，這等規模的入市干預，仍不足以扭轉港滙持續徘徊在弱方兌換保證水平附近的預期。

有說當銀行體系結餘降至數百億港元，本港息口的上升壓力才會明顯增大。財爺陳茂波指出，當港元利率上升，與美息差距收窄時，港滙資金流出的情況自然減慢甚至停止，毋須過慮。然而，港滙轉弱會否導致市場往後出現「情理之中，意料之外」的劇情，值得關注。

自2009年美國實施量化寬鬆政策以來，共有約1300億美元流入了香港，折合約1萬億港元。【右上圖】所示，2014年下半年開始，銀行體系結餘加速上升，並於2015年11月初達4263億港元見頂，時機與美國聯儲局啟動加息周期甚為吻合。

聯儲局於2015年12月中作出近10年來首次加息決定，迄今已經六度上調利率。隨着美國收緊貨幣政策，本港銀行體系結餘亦輾轉回落，由高位逾4000億港元降至目前約1700億港元。

此前，本欄提出港美息差拉闊令市場套息活動更趨活躍，造成資金由港元流向美元的表象，惟這不一定代表資金真的流出本港(詳見3月7日本欄)。不過，若聯儲局在6月或9月再次加息，似乎將出現新誘因，促使資金流出本港。

如【右下圖】所見，2016年起，與供樓按息相關的一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)通常在12月底或1月初出現季節性飆升，去年底曾抽高至1.19厘，目前則徘徊於0.85厘附近。撇除周期性因素，不難發現港元拆息近年出現一底高於一底的態勢。而且，隨着聯儲局逐步加息，令港美息差進一步拉闊，資金流出壓力持續；往後(一個月)HIBOR有較大機會反覆走高。

倘一個月HIBOR企穩於臨界點(約0.8厘)之上，銀行(尤其中小型銀行)資金成本除逐步上漲外，亦對銀行按揭貸款息差收入帶來縮減壓力(註：因為隨着一個月HIBOR逐步回升至約0.8厘或以上水平，將有愈來愈多H按貸款開始轉為以最優惠利率定價；見3月22日「沿圖論勢」)，屆時銀行加息的誘因便開始增大。

時間上，按目前期貨息率推算，聯儲局於6月和9月議息會議決定加息的機會頗高，一個月HIBOR很大機會持續企於1厘以上，即高於臨界水平逾20個基點，本港銀行屆時隨之加息的機會不低。換言之，若然聯儲局加息步伐與市場預期相若，預料香港銀行最快於今年6月中旬、最遲於9月下旬開始加息(最優惠利率)。

對於股市來說，由於美電似乎將較長時間維持於7.85水平，在跌市中，如出現「資金加速流走」、「拆息上升」等負面消息，勢加劇市場負面情緒，令股市回調壓力增強。屆時，恐怕不少人會仿照1997年至1998年間亞洲金融風暴時借淡風「一邊沽港元，一邊沽期指」重施故伎上下其手。歷史會否重演，且拭目以待。

信報投資研究部

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