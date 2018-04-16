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今日 17:23 重要通告 港股直擊

中銀香港向中銀消費增資4.33億人幣

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中銀香港(02388)公布，旗下中銀信用卡公司向中銀消費增資約4.331億元人民幣，按同比例增資後，仍持有中銀消費經擴大股權約12.37%。

同日，中銀信用卡公司亦與中銀消費的其他投資者訂立合資合同，以規範彼等在營運及管理中銀消費業務與事務的權利及責任。

中銀消費主要於中國經營消費金融業務，其他現有股東，即中國銀行(03988)、百聯集團、陸金發、博裕及紅杉，亦同意按同比例向中銀消費作出增資，持股分別為40.02%、20.64%、12.57%、9.9%及4.5%。

下載港交所通告原文

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