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中國平安(02318)旗下以平安好醫生為業務主體的平安健康醫療科技，今日開始為本港IPO測試市場反應。消息人士早前透露，平安好醫生擬集資約10億美元(約78億港元)。

瑞銀發表報告預測平安好醫生估值將介乎75億至95億美元(約585億至741億元)。瑞銀表示，預測平安好醫生直至2027年保持自由現金流，淨收入增長維持穩健狀態，但收入可能在高速增長後放緩。

保薦人之一摩根大通表示，家庭醫生服務在中國不算普及，以及門診的不良服務體驗，成為網上醫療服務增長的主動力。摩通預計，平安好醫生潛在估值或達79億至103億美元(約616.2億至803.4億港元)。

摩通認為，內地的網上醫療服務顯著增長，平安好醫生的網上問診服務亦屬行內主導地位，也同時受惠於母公司平保強大的客戶量。

摩通預計，平安好醫生在今明兩年會維持虧損，惟虧損將有所收窄。該行預期2018年虧損9.32億元人民幣；收入35.2億元人民幣，按年增88.44%。2019年虧損3.92億元人民幣；收入按年增71.56%至60.39億元人民幣。

據招股文件顯示，截至12月底止，平安好醫生2017年全年虧損由2016年的7.58億元人民幣，擴至10.02億元人民幣；收入18.68億元，較2016年的6.02億元人民幣，增加2.11倍。2015年亦虧損3.24億元人民幣。

公司預計，今年亦將產生大額虧損淨額，而未來亦可能繼續虧蝕，及出現負經營現金流，主要因為行業正處於發展初期，以及監管不斷演變，可能影響公司營運。

截至去年12月底止，平安好醫生的累計註冊用戶達1.93億個，按年增長46.6%，平均月活躍用戶則有3290萬名，是全國最大互聯網醫療平台。

據銷售文件顯示，公司計劃下周一至四(23至26日)進行路演，預期周四(26日)確定發行價，預計下月4日掛牌。

該公司預計發售股份中，93.5%國際配售，其餘則為香港公開發售。

花旗、摩根大通為聯合保薦人。

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