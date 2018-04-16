港股直擊 即巿股評

港滙連日走弱，今日再度觸及7.85弱方兌換水平，金管局再度入市。港股連跌第三日，今日更一舉跌穿多條平均線，大市有近七成半股份下跌。

恒指今早高開41點，報30849點已屬全日高，開市後即倒跌，接連失20天線(約30685點)和100天線(約30580點)，上午約11時後跌幅進一步擴大，半日最多跌552點，中午挫452點，午後進一步受壓，明顯穿10天線(約30344點)，3時後跌幅突破600點，最多跌617點，見30190點全日低，尾段及收市競價時段稍為回升。恒指收報30315點，跌492點或1.6%，恒指三連跌累挫582點或1.9%。大市今日下跌股份比例為74%，上升股比例為26%。

全日成交額重上千億，達1076.47億元，較上日增加107.18億元或11%。

國企指數收報12008點，跌253點或2.1%。國指三日挫316點或2.6%。

港滙今日再觸及7.85弱方兌換水平，金管局再度入市買入35.87億港元，令周三銀行體系結餘降至1665.13億元。連同今次，金管局已5度入市，累計承接132.51億港元沽盤。

恒指即月期貨收市跌687點或2.23%，報30180點，低水136點。

A股亦受壓，滬指挫1.53%；深成指跌0.61%。兩市成交額約4507億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升101點，報24437。市場關注敍利亞局勢，美英法聯軍周末空襲敍利亞，而支持敍利亞政府的俄羅斯總統普京警告，如西方國家再對敍利亞發動空襲，必引發全球事務大亂。

藍籌股方面，友邦(01299)曾挫4.2%，收市挫4%，為跌幅最大藍籌，拖低大市108點；騰訊(00700)曾挫2.2%，低見399.2元，全日跌1.2%。另外，中移動(00941)跌1%；滙控(00005)跌0.4%；港交所(00388)跌2%；瑞聲(02018)跌2%；新地(00016)挫2.9%；銀娛(00027)挫3%；吉利(00175)跌1.9%。相反，港鐵(00066)升0.3%；中銀香港(02388)升1.7%；蒙牛(02319)升1.5%。

焦點板塊

中資金融股：今早領跌，建設銀行(00939)跌2.3%，其A股挫4.31%；工行(01398)跌2.3%；中行(03988)跌1.4%；招行(03968)挫4.3%，其A股挫4.84%；農行(01288)跌3.3%；信行(00998)挫3.9%；早前傳出海航擬悉售持股廣州農商銀行(01551)今早市前錄大手約1.95億股成交，涉資9.99億元，股價反覆升3.1%，成交10.01億元。內險方面，平保(02318)跌2%；國壽(02628)跌0.7%；太平(00966)挫4.5%；新華保險(01336)跌3.4%，其A股挫4.8%；財險(02328)跌2.4%；人保(01339)跌2.1%。

內房股：今日亦捱沽，碧桂園(02007)跌3.9%；中海外(00688)跌3.3%；華潤置地(01109)跌2.9%；萬科(02202)挫4.3%；融創(01918)挫5.7%；中國恒大(03333)挫5.7%；龍湖(00960)跌2.8%；世房(00813)跌3.4%。相反，雅居樂集團(03383)逆市走強，曾升5.7%創逾十年高，收市反覆升0.2%，成交額2.41億元。

焦點股份

俄鋁(00486)：股價再顯著下挫，曾見1.41元創上市新低，收市挫30.4%，成交額4.89億元。集團今早公布，在現階段就可能出售Norilsk Nickel交易尋求授權，並不符合公司及其股東的整體最佳利益。俄鋁與Whiteleave一直爭奪鎳礦商Norilsk Nickel的控制權。

恒芯中國(08046)：今早曾見0.013元最少三年低，收市瀉58.3%，成交額1310萬元。集團接獲港交所通知開展取消上市地位的函件，須於9月27日前提交復牌建議，否則將開展取消其上市地位。集團有權將該決定轉交創業板上市委員會覆核，倘無在24日前作出任何覆核申請，股份將自本月25日起暫停買賣。

新股：4隻創業板股份上市，英記茶莊(08241)收報0.72元，較招股價高33.3%，成交額約1.7億元，不計手續費每手賺900元。MS Concept(08447)收報0.275元，較招股價高1.9%，成交額約2979萬元，不計手續費每手賺50元。日光控股(08451)收報0.285元，較招股價高3.6%，成交額約5026萬元，不計手續費每手賺100元。愛世紀集團(08507)收報0.49元，較招股價低15.5%，成交額約3697萬元。不計手續費每手虧損360元。

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