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今日 16:47 港股直擊 即巿股評

【新股追蹤】英記茶莊高收33% 一手賺900元

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創業板4隻新股上市，本港茶葉零售商英記茶莊集團(08241)開報1.200元，最低見0.670元，最高見1.220元，收報0.720元，較招股價0.540元，高0.18元或33.3%，成交約1.9億股，成交額約1.7億元。不計手續費，每手5000股賺900元。


本港西式及日式餐廳集團MS Concept(08447)開報0.250元，最低見0.249元，最高見0.285元，收報0.275元，較招股價0.270元，高0.0050元或1.9%，成交約1.1億股，成交額約2979萬元。不計手續費，每手10000股賺50元。

新加坡企業客戶衞生紙產品供應商日光控股(08451)開報0.255元，最低見0.255元，最高見0.310元，收報0.285元，較招股價0.275元，高0.01元或3.6%，成交約1.7億股，成交額約5026萬元。不計手續費，每手10000股賺100元。

本港服務供應鏈管理服務公司愛世紀集團(08507)開報0.500元，最低見0.485元，最高見0.590元，收報0.490元，較招股價0.580元，低0.09元或15.5%，成交約6939萬股，成交額約3697萬元。不計手續費，每手4000股虧損360元。

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