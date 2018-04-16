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今日 13:02 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】息魔殺到淡友佔上風

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美英法聯軍空襲敍利亞未見震散環球股市，周日中東股市更顯著上升，而道指期貨亦見反彈，帶動港股今早高開。可惜港匯價格持續喺7.85弱方兌換保證附近徘徊，金管局數度出手捍衛港元，終令拆息抽高，今早HIBRO顯著上升，隔夜拆息由上周五0.10857厘，急升至今早0.18411厘，而三個月拆息亦升至1.25714厘。拆息上升終令港股急回，息魔殺到淡友佔上風，今早港股高開低走。

恒指今早高開41點，報30850點係半日高位，開市即掉頭向下，先後失守20日線(約30687點)及100日線(約30581點)，其後跌幅進一步擴大至552點，低見30256點，跌穿10天線(約30348點)。其後跌幅略為收窄，10日線失而復得，恒指中午報30355點，跌452點；國企指數報12031點，跌229點。

股王騰訊(00700)確係不幸地被肥央燈死咗，自佢爆響口睇好騰訊，兼且表示喺405元接咗貨之後，騰訊連埋今日已四連陰，上半場一度低見399.2元，散戶喺400元曾築起血肉長城亦一攻即破。騰訊半日報收401.8元，之前都講過405元並非鐵底，散戶仍唔淆底入場，當然係相信其基本因素不變之下，長線仍然睇好，不過肥央講嘅兩年變金牛股應該有難度，自騰訊失守頸線427元之後，走勢轉差已成事實，家陣只有寄望之前低位398元守得住，否則仍要下試375元甚至更低水平。

上星期阿爺放風話今年樓市唔會再加大調控力度，以為內房股可回復強勢，誰不知今日內房股又捱沽，始終未能擺脫上落市格局，總之呢期都係只能夠吼低位撈貨，高追十次八九中伏。除咗內房股捱沽，中資金融股沽壓亦唔少，內銀股及內險股普遍跌2%或以上。上星期都講過，大市自月初低位29400點水平反彈過千點，逼近三萬一點又遇阻力，再追貨值博率大減，話口未完今日返嚟大市又走樣，家陣10日線岌岌可危。由於牛證重貨區喺30100-30200水平，大戶只要輕輕質低多兩三百點，又一堆牛仔要陣亡，大戶好淡通殺情況未變，有心買貨不如耐心等多一兩日，待牛證重貨區清除再考慮撈底。

之前提過大家便宜莫貪，咪以為俄鋁(00486)大跌五成，半價發售就以為有平貨執，家陣講緊公司有遺約危機，隨時關門大吉，而美俄關係持續緊張，侵侵為要證明自己跟通俄門事件無關，定必出盡辣招對付俄羅斯。俄鋁今日再跌逾兩成，創1.58億元上市新低，目前走勢係踩住地板咁向下插，短期內難見反彈，大家咪貪平多手撈貨。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

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