港股直擊 即巿股評

市場關注敍利亞局勢，美英法聯軍周末空襲敍利亞，支持敍利亞政府的俄羅斯總統普京警告，如西方國家再對敍利亞發動空襲，必引發全球事務大亂。港股上周升963點後，今早顯著下挫。

恒指今早高開41點，報30849點已屬半日高，開市後即倒跌，接連失20天線(約30688點)和100天線(約30581點)，上午約11時後跌幅進一步擴大，最多挫552點，見30256點，穿10天線(約30350點)。恒指中午收報30355點，挫452點或1.5%，大市成交額590.56億元。

國企指數中午收報12031點，挫229點或1.9%。

A股亦受壓，滬指挫1.5%；深成指跌0.77%。

藍籌股方面，友邦01299)挫2.4%；騰訊(00700)曾挫2.2%，見399.2元接近兩周低，半日跌1.5%；滙控(00005)跌0.9%；港交所(00388)跌2%。另外，瑞聲(02018)挫2.9%；舜宇(02382)跌1.8%；新地(00016)跌2.2%；銀娛(00027)挫3.2%；吉利(00175)跌2.8%。相反，中海油(00883)升0.8%；煤氣(00003)升0.1%；中銀香港(02388)升0.8%；蒙牛(02319)升0.9%。

焦點板塊

中資金融股：今早領跌，建設銀行(00939)跌2.1%，其A股挫4.05%；工行(01398)跌2.2%；中行(03988)跌1.4%；招行(03968)跌3.4%；農行(01288)跌2.4%；信行(00998)挫4.1%；早前傳出海航擬悉售持股廣州農商銀行(01551)今早市前錄大手約1.95億股成交，涉資9.99億元，股價半日反覆跌0.2%，成交10億元。內險方面，平保(02318)跌1.9%；國壽(02628)跌1.4%；太平(00966)挫3.7%；新華保險(01336)挫3.3%；財險(02328)挫2.7%；人保(01339)挫2.1%。

內房股：今早捱沽，碧桂園(02007)挫4.1%，為跌幅最大藍籌；中海外(00688)跌2.2%；華潤置地(01109)跌2.6%；萬科(02202)挫4%；融創(01918)挫4.7%；中國恒大(03333)挫4%；龍湖(00960)挫5.5%。相反，雅居樂集團(03383)逆市走強，曾升5.7%創逾十年高，半日升1.9%，成交額1.42億元。

焦點股份

俄鋁(00486)：股價再顯著下挫，半日跌22.5%，報1.58元創上市新低，成交額2.71億元。集團今早公布，在現階段就可能出售Norilsk Nickel交易尋求授權，並不符合公司及其股東的整體最佳利益。俄鋁與Whiteleave一直爭奪鎳礦商Norilsk Nickel的控制權。

恒芯中國(08046)：今早曾見0.016元最少三年低，半日瀉52.8%，成交額735萬元。集團接獲港交所通知開展取消上市地位的函件，須於9月27日前提交復牌建議，否則將開展取消其上市地位。集團有權將該決定轉交創業板上市委員會覆核，倘無在24日前作出任何覆核申請，股份將自本月25日起暫停買賣。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。