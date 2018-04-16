港股直擊 即巿股評

美英法聯軍周末空襲敍利亞，那邊廂，俄羅斯總統普京警告西方國家，如果再度對敍利亞發動空襲，勢必引發全球事務出現大亂。港股今早輕微高開後，反覆走低，曾失守10天線(約30348點)。

恒指今早高開41點，報30849點已屬今早高，開市後隨即倒跌，先後失守20天線(約30687點)和100天線(約30581點)，其後跌幅進一步擴大至552點，低見30256點，跌穿10天線(約30348點)。恒指中午報30355點，跌452點或1.47%，大市成交額590.56億元。

國企指數報12031點，跌229點或1.87%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾穿400元，中午收報401.8元，跌1.52%; 內房股捱沽，碧桂園(02007)及華潤置地(01109)分別跌4.11%及2.55%。拆息上升，中銀香港(02388)升0.8%; 恒生(00011)則微跌0.11%。

國務院支持海南發展體育彩票及賽馬運動，濠賭股今早受壓。銀娛(00027)跌穿50天線，半日跌3.17%; 澳博(00880)跌1.8%; 金沙中國(01928)跌1.47%; 新濠國際(00200)跌1.5%。內地彩票股落鑊，華彩控股(01371)一度升近兩成，半日則升7.75%; 御泰中彩(00555)創逾3周高，大升19.05%; 樂透互娛(08198)升6.22%; 眾彩股份(08156)輕微高開後倒跌，跌2.44%。

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