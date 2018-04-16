即巿股評 港股直擊

上個星期五恒指呈高開後下行到上半場11點半，分鐘圖出現超賣，所以出現技術性反彈；反彈之後大市都只係喺30700至30900中間游走，無乜明確方向，唔通真係儲貨？所以最終都係無做到任何動作；更何況本身都無諗住做任何嘢，因為要係呢啲不穩嘅市況揸住隻輪證係度膽博膽嘅話，那我倒不如唔揸貨好過。

結果星期六我同我家老爺搭$4.3小巴去同我婆婆、舅父同阿姨食下午茶時，喺茶餐廳見到電視播話美英法用百幾粒導彈打敍利亞，睇到我哋嘩嘩聲！(除咗我婆婆， 因為年紀大，聽嘢唔係好清楚，要我哋係佢耳邊用正常音量同佢講：打仗呀，然後佢慢慢放低杯華田，講句：哦...食飽啦？上去打牌啦...就是永遠的九唔搭八，都唔知係佢真係聽得咁差，還是費事理我)

今朝早恒指開市報30849點，升41點；但搭正9點半之後個市嘅跌勢同黑雨無乜別(陰燭>支燭都係黑色添)。依家10點9分，恒指做緊30450點，跌逾357點，拆恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別報6.87同7.67，以為已經跌定啦，誰不知個市仲插多嘢，喺10點11分時恒指最低見過30438點，20、50同100天線(30693點、30906點、30582點)全數失守，至於條10天線(30360點)都應該凶多吉少。

個市跌咗成300點，放喺牛熊證街貨圖上只不過係由貼近熊證區，回到落到貼近牛證區。事關最貼價嘅熊證同牛證區，分別係31100至31199點，同30100至30199點，呢度分別有726張同1429張期指。計埋目前嘅市況，三市連跌三日，一個「小圓頂」已經形成，日線圖上雖然SlowSTC(14,3)一位回升，但去到依家中軸水平%K線就跌穿%D線，似有準備回落之勢；更何況如大市要殺街貨的話，現水平再向下行多300幾點就已經到最貼又最重嘅街貨區30100至30199點，呢度有相當於1429張期指，但有咩誘因令到個市再向下行多300點呢？恒指熊(59534)，收回價31450點，距離現價有逾900點，安全之選，吼恒指5分鐘圖見超買時小注落場。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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