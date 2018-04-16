港股直擊 即巿股評

港股上周後期上升乏力，市場關注地緣政治、中美貿易摩擦，以及港元滙率持續走弱情況，預期恒指暫時在31000點以下附近爭持機會較大。

上周五美股三大指數集體收跌，道指跌122點或0.5%，報24360點；納指收跌0.47%，報7106點；標普500指數跌0.29%，報2656點。金融股領跌，摩根大通跌2.7%，富國銀行跌3.4%。全個星期計，道指漲1.8%，納指漲2.8%，標普500指數漲2%。投資者關注企業財報、中美貿易摩擦以及敘利亞最新局勢。

據媒體報道，白宮希望通過公布新的關稅商品名錄、並以及阻止中國向美國進行科技投資的方法來加大對中國的壓力，以迫使中國作出貿易讓步。美國最早將在本周公布將加徵關稅的1000億美元中國商品的詳細名錄。

與此同時，美國總統特朗普已下令其高級助手研究讓美國重新加入泛太平洋夥伴關係協定(TPP)的可能性。

美國、法國和英國於剛過去的周末(14日)聯手空襲敍利亞，懲罰巴沙爾政權涉再以化學武器殺平民，美國總統特朗普形容空襲「完美執行」、「任務完成」，但俄羅斯指空襲是侵略行動。至於今早美股指數期貨造好，道指期貨最新升136點報24472。

油價上周五繼續造好，紐約期油收漲0.52%，報67.30美元/桶，全周漲8.44%，創下去年7月以來最大單周升幅。IEA稱，全球原油庫存不斷減少。此外敘利亞緊張局勢也提振油價。今早油價略為回軟，紐約期油報66.87元，跌近0.8%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.13元，較本港上日收市升0.83元；騰訊(00700)ADR收報405.37元，跌2.63元；國壽(02628)ADR收報21.63元，跌0.22元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.38元，升8仙；中石油(00857)ADR收報5.69元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報7.44元，升4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.85元，升0.1元；聯通(00762)ADR收報10.27元，跌7仙。

本港金管局兩日共4次交易已變相從銀行體系抽走近100億元，合計買入96.64億港元，因港元兌美元滙價觸及弱方兌換保證，銀行體系總結餘在4月17日將降至1701.14億港元，市場估計港美息差仍吸引套息交易持續。財政司司長陳茂波發表網誌，指毋須對港元流走過份擔心，政府已一早做好準備，當港元利率上升，資金流出的情況自然減慢甚至停止，港滙亦會企穩。

ADR港股比例指數報30774，較上周五收市跌34點。恒指上周五收30808點，跌22點或0.1%，連續兩日窄幅偏軟共跌89點。總結全周，恒指升963點或3.2%。恒指短期阻力參考本月以來高位31094點，支持位參考10天平均線約30400點附近。

焦點股份

今日有四隻新股上市，英記茶莊(08241)暗盤表現最好，據耀才資料，暗盤收報1.06元，較招股價0.54元，高出九成六，每手5000股，賬面賺2600元。其餘三隻新股分別為餐飲集團--MS Concept(08447)、新加坡衛生紙供應商--日光控股(08451)，以及供應鏈管理服務供應商--愛世紀(08507)。

路訊通(00888)：公布擬以每股1.44元，配售約1.88億股新股份，淨集資2.69億元。配售股份相當於擴大後已發行股份總數約15.82%；配售價較股份今天收市價1.65元，折讓約12.73%。

中聯重科(01157)：預期截至3月底止首季，股東應佔盈利約3.6億元(人民幣‧下同)至4億元，按年增加3.26倍至3.73倍。