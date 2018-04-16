即巿股評 港股直擊

今日分析股份是吉利汽車(00175)，早於3月21日高見27.95元，是自1月10日以來兩個多月的高位，但當日卻是倒跌逾6% (27.50 → 25.80元) 收市，同日中午公布2017全年業績，溢利約106億元人民幣，較2016年增長1.08倍。參考2016年全年業績發布日期為2017年3月22日中午，當日高位為11.98元，對比27.95元，一年股價上升1.33倍，表示溢利增長已全然反映到股價上，所以宣佈去年業績當日股價回落是可以理解的。股價反覆跌至4月4日收報22.15元，較27.95元約半個月已由高位回落逾兩成，繼而股價連升三日，於4月10日收報24.15元，回升逾9%，看來開始重拾升軌，引起我的關注。

屬強勢股的證明

論到往績，筆者認為的確不俗，從2012年底至2017年底橫跨的五年之間，有四年錄得溢利增長，其中2016和2017年溢利折合港元分別增長1.14和1.24倍，累計增長逾四倍；期內每股盈利亦累增逾三倍 (0.3370 → 1.4267港元)。另想指出上述五個年度，只有2014年錄得溢利倒退，同時期內股價表現亦僅於2014年錄得股價下跌，表示過去五年股價走勢與溢利表現的方向是一致的，證明透過基本分析評估其股價未來走勢的參考性很強，這正是藍籌股的投資價值。此外，吉利顯然已從去年起成為強勢股，參考2016和2017年每股盈利折合港元之增長率分別是1.13和1.22倍，相對期內股價升幅為79.42%和2.66倍，於2016年股價升幅少於每股盈利率，可理解為股價未能全然反映到股價上；到了2017年則相反，表示市場認為集團盈利增長還未見頂，這就是吉利成了強勢股的證明。

大行目標價參考

而於公佈2017全年業績當日，集團在同日收市後發布業績演示材料，提到由集團與沃爾沃汽車合資成立公司 (各佔50%權益) 研發新時代高端汽車品牌「領克」，去年集團為該公司注資37.50億元人民幣，以「領克」品牌旗下的首款車型名為「領克01」SUV，去年在銷量及售價均超預期，今年將出產「領克02」跨界車、「領克02」轎車，以及01、02和03插電混動版本。於今年展望，包括「領克」品牌的銷售目標較去年銷量增加27%至158萬輛，並達致迄今最強勁的新產品週期，以及新能源汽車和領克品牌汽車全力推進。於4月6日收市後集團發佈的2018年3月銷售數據，總銷量近12.1萬輛，較去年同比增長39%，較2月環比增長也有10%。今年第一季總銷量則約38.6萬輛輛，較去年同期增長39%，並達至集團今年銷量目標之24%；不過去年同期則達到銷量目標之28%，反映在銷量增速上需要提升，暫仍無損各大行對吉利今年目標價預測，除了在全年業績公布翌日，至今也沒有大行下調目標價。其中花旗銀行最樂觀，目標價訂於43.30元；另有九名券商認為目標價不少於30元，介乎30至36元，只有兩間大行看低於30元，分別是德銀的28.40元和瑞信的28元。

新國策利好股價

筆者則留意去年和今年第一季總銷量分別增長94.37%和38.67%，而2017年每股盈利折合港元增長率為1.22倍，高於上述的94.37%，故此保守預算今年每股盈利折合港元增長率為38.67%，預算今年每股賺1.9783港元，再參考過去四年之每年最高市盈率介乎14.28至20.89倍，計出目標價為28.25至41.33元，中間價為34.79元，相對4月10日收報24.15元，潛在升幅超過44%。另於4月8至11日一連四日的海南博鰲亞洲論壇上，國家主席習近平國家主席習近平在博鰲亞洲論壇演講，表示年內會大幅降低汽車進口關稅，消息於4月10日早上發佈後，當日吉利股價升近3% (23.45 → 24.15元)，是在港上市的六大市值內地汽車股表現最好股份，證明今年股價前景可看俏！

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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