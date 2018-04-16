即巿股評 港股直擊

4月10日，國家主席習近平在博鰲亞洲論壇2018年年會的開幕式發表演講強調「中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大」，並提出中國將採取大幅度放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強知識產權保護、主動擴大進口等的四大舉措，以實現並擴大市場開放。習主席的講話成為利好港股消息，刺激恒指即日急升499點（1.65%），並維持在4月高位區間爭持至上周五收市，最後錄得964點或3.23%一周升幅。

上一篇「搏拳實錄」以<一大兩微型孤島壓頂>為題講到，老徐於4月9日「小注沽出即月行使價30600點的期指call，收取每張合約385點期權金，再用292點期期金，買入即月行使價29200點的期指put」。老徐上周在short call的同時long put，擺到明是看淡後市的操作，理據除了文中提及的恒指已顯著跌穿EJFQ系統以0.75個標準差計算的6個月TrendWatch上升通道，而反映整體大市弱勢股沽壓的弱勢股指數則升至15個月以來的最高水平，估計恒指短線即使出現超賣反彈，升至3月27日的「微型孤島」底部30738點水平已有初步阻力。

另一方面，4月6日、老徐開option倉前的一個交易日的期指收報29837點，而港交所的即月期權列表顯示，行使價29400點和29200點的期指call都是有offer沒有bid，即是相關期權最後已沒有人承價買入，也一定程度反映兩個期指call的需求大，令賣方提高叫價至沒有人承接為止。

更有趣的是，即月期指call行使價30000、29800、29600、29400、29200點的引伸波幅（Implied Volitility，IV），由22.4%逐漸遞增至25.2%，但29000點的引伸波幅卻減至24.9%，到下一個行使價28800點才又回升至26.1%。須知道，玩得option嘅都是比較資深或專業投資者，現在引伸波幅在29200點call出現轉折，反映資深投資者認為恒指在相關水平有很大支持。老徐對引伸波幅則「扭一個角度」解讀，假若資深投資者相信恒指29200點將有支持，亦即是不排除恒指短線有機會從現水平進一步下跌，故買入29200點put博恒指再測試本月低位。

然而，正如老徐的戰友畢老林在4月9日「投資者日記」指出，中美貿易戰一時升溫一時降溫的消息，令全球最大互惠基金集團Vanguard創辦人、「指數基金之父」John Bogle也慨嘆眼前股市之波動是他66年職業生涯所未見。基於中美貿易戰果uncertainty，投資不宜太進取，老徐因此特別提到要「小注」，更利用沽30600點call的期權金來買put。只要期指沒有大幅升穿30600點結算，這個小注option倉所輸也有限，何況老徐3月的Short Strangle加「買保險」（見3月13日<Trader本能 冇盤就身痕>）最後贏了744點期權金。

老徐