即巿股評 港股直擊

中國龍工(03339)為工程機械製造商，主要製銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器。隨着內地基建及房地產持續動工，加上中央推進公私營合作項目(PPP)，帶動處於行業上游的工程機械行業生意額增加；而集團作為內地領先的分銷輪式裝載機製造商，市佔率22%，整體需求上升，有利銷售收入及業務發展。

固定資產投資政策利好，去年內地機械行業復甦，各地省市在基礎建設持續投入，工程機械行業全面回暖，龍工各系列的產品銷售均實現大幅增長，帶動營業收入大幅增加。截至2017年12月底止，年度純利按年增加1.26倍至10.5億元人民幣。期內發展質量全面提升，顯著跑贏同業，同期營業額上升74.8%至89.9億元人民幣，毛利率增加2.4個百分點至26.6%。

華北地區仍為主要的銷售收入來源，該區收益增加98%至19.59億元人民幣，營業額佔比22%；來自華東地區的收益亦增87%至14.39億元人民幣，營業額佔比16%。海外市場方面，銷售收入同樣增加59%至6.86億元人民幣。由於海外地區銷售仍存有增長趨勢，集團將進一步開發海外市場。

產品分類方面，輪式裝載機產生收益增長84.6%至48.26億元人民幣，佔總營業額54%，其中ZL50系列繼續為重要收入來源，營業額增加93%至41.11億元人民幣。輪式裝載機仍是主要銷售產品，儘管該類產品銷售佔比有所下降，但由於產品日漸成熟，擁有較高的市佔率，預期未來數年仍為主要收入來源。至於近年集團主力開發的挖掘機，收益急增1.27倍至13.3億元人民幣，佔總營業額15%。隨着工程機械行業的回暖，預期該產品銷售增長將顯著高於其他產品。

現金流充裕有助拓展產能

龍工的江西叉車工廠在去年12月投入營運，預計2018年產能為13,500台，2019年進一步提升至25,000台以上。隨著內地物流業的快速發展，叉車需求增加，龍工擴展叉車產能，將有助銷售收入增加。集團現金流充裕，截至去年底止的銀行現金結餘增長44.4%至16.34億元人民幣。財務狀況穩健，有助產能方面的擴張。

今年首季國內工程機械市場持續回暖，在需求上升的帶動下，市場訂單和產品價格均呈上漲趨勢。由於行業仍處上升週期，擁有規模、技術、品牌的龍頭企業更具競爭優勢，中國龍工可受惠其中。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國龍工2018、2019及2020年每股盈利為0294元、0.345元及0.377元人民幣，給予12個月目標價4.30港元，相當於今年預測市盈率12.1倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理