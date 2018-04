重要通告 港股直擊

昊天發展集團(00474)宣布以8960萬美元(相當於7.034億港元)收購Done and Dusted Productions Limited之全部已發行股本,其中37.5%相當於約2.638億元將以現金支付;其餘62.5%相當於約4.396億元將透過向賣方發行約6.19億股新股支付,相當於擴大後股本約11.2%。

有關新股之發行參考價為每股0.71元,較上周五收市價0.28元溢價約1.54倍。

Done and Dusted Productions主要從事全球電視及活動製作業務,並曾舉辦及拍攝Victoria’s Secret Fashion Show、站起來對抗癌症(Stand Up To Cancer)、英國電影及電視藝術學院(BAFTA)電視獎、勞倫斯世界體育大獎(Laureus World Sports Awards)等活動,亦曾為樂壇若干著名歌手拍攝影片。