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隔晚美股造好，恒指周五高開237點，即見31076點全日最高位，未能突破周四高位之餘，50天線(約30956點)水平已見沽壓，升幅逐步收窄，甚至一度倒跌123點，低見30707點。午後市況大概在上午的波幅內徘徊，最終收報30808點，微跌22點(0.1%)，守住20天線(約30741點)。主板成交額約970億元，上升股份佔48%。

恒生指數2月9日急插低見29129點，隨後兩個月均在長方形區間運行，長方形底線支持約29850點，頂部阻力約31800點。前一個周五(4月6日)恒指收市報29844點，曾略為跌穿支持。

恒指在剛過去的一周繼續在長方形內運行【圖】，周四及周五均獲20天線承托，但被50天線力壓。至於早前失守去年初以來的上升通道，如今已升回上升通道底，若短期能夠返回其上並收復50天線，後市可看高一線。

美俄角力近日搶佔了部分原本聚焦於中美貿易戰的鎂光燈，牽動環球金融市場情緒。敍利亞政府被指使用化學武器襲擊平民，美國總統特朗普聲言以軍事行動回應，又警告俄羅斯要做好準備，美國軍事打擊巴沙爾政權的可能性漸增。中東政局緊張，令原油供應受壓的憂慮升溫。

本欄3月21日曾提及，彭博商品指數與油價走勢出現明顯背馳十分罕見，當時油價連日走高，正形成三角形等待破位，商品指數卻徐徐回落，反映油價偏強。刊文當天，紐約期油價格成功突破三角形，高見每桶65美元，並帶領商品指數反覆上揚，扭轉背馳走勢，可見技術面已全面改善。紐約期油本月6日和9日雖下試去年11月展開的上升軌，但隨即受政治消息帶動急升。

本欄日前指出，紐約期油正逼近2013年8月以來下降通道頂部，剛好相當於以當時高位112.24美元至2016年2月11日低位26.05美元計算累積跌幅50%反彈阻力(約69.15美元)。倘油價短期能突破並企穩69至70美元，進取型投資者可以黃金比率61.8%為下一目標(約79.32美元)。如油價升勢持續，將令石油化工股相對表現進一步走強。

除油價外，部分金屬價格亦受地緣政治因素影響。美國4月6日宣布制裁俄鋁(00486)大股東，倫敦金屬交易所(LME)由4月17日起暫停俄鋁的原鋁錠交易，供應短缺的預期令鋁價狂飆6天，倫敦期鋁周四創出6年新高。投資者擔心下個制裁目標將轉移至俄國鈀金(Palladium)、鎳等生產商，由於俄羅斯是鈀金的全球最大生產國，市場憂慮若相關生產商被開刀，勢令鈀金供應大減，帶動鈀金價格過去4天累飆7.15%。

美滙指數持續偏軟，亦成為商品價格走高的助力。截至周四，彭博商品指數本月錄得約1.85%升幅，跑贏標普500指數同期的0.88%，強勁走勢已吸引市場注意。不過，須留意商品價格近期急升，主要受政治因素刺激，一旦市場認為中東局勢有緩和跡象，商品市場尤其油價重回基本面，不排除將出現進銳退速的情況。

信報投資研究部

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