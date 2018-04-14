即巿股評 港股直擊

美股周四晚回升，特朗普再在Twitter發文，指未必會即時對敍利亞發動導彈攻擊，以及在媒體訪問中正面評價中國降關稅的措施，緩解市場對中美貿易戰的憂慮，三大指數升超過1%。內地股市先升後回，限制港股升勢，恒指續受制31000點關口，收市微跌23點。另外，由於美國加息預期升溫，港美息差擴闊，港匯多次觸及弱方兌換保證，金管局周四開始在市場承接港元沽盤，市場預期港息有上升壓力，亦影響港股氣氛。

技術上，恒指50天線約位於30950點，而100天線則約為30570點，恆指有機會在區間內穿梭，如升破或跌破區間，短期才有機會出現較明顯趨勢。策略上可考慮以區間買賣應對。

讀者如看好恒指，可留意牛證(61228)，收回價30371點，行使價30221點，19年8月到期，兌換比率12000；相反，讀者如看淡恒指，可留意熊證(59534)，收回價31450點，行使價31600點，18年9月到期。

滙豐憧憬加息友邦創新高

滙豐控股(00005)周五收升逾1.1％，重上76元。市場預期美國將穩步加息，加上港匯轉弱，本港銀行有機會步入加息周期，匯豐股價本周明顯跑贏大市。技術上，向上觀望重上一個月高位77.9元的機會，支持參考20天線約75.3元。投資者亦宜留意周五美股市前時段多間美國銀行公佈季度業績對其股價的影響。看好可留意匯豐購25042，行使價78.93元，18年7月到期。或滙豐牛(60491)，收回價73.08元，行使價72.08元，18年12月到期。

另外，周初市場預期友邦保險(01299)業務較受惠內地進一步開放保險市場，股份價格創新高，其後略為回吐，唯仍守於70元關之上，向上觀望突破73元的機會，支持參考70元。看好可留意友邦購(22328)，行使價75.05元，18年5月到期。

內險股爭持 石油股醫藥股回吐

國家主席習近平明言要加快保險行業開放進程，中國平安(02318)周五早段靠穩，一度重上85元，惟A股續跌，收市股價回落至84元之下，向上觀望重上85元的50天線機會，支持參考83元。看好可留意平安購(21411)，行使價90.05元，18年6月到期。或平安牛(61260)，收回價80.88元，行使價80.18元，18年12月到期。

另外，近日強勢的石油股及醫藥股回吐。中石化(00386)周五早段曾升至7.5元附近，收市轉跌。向上觀望突破7.6元的機會，支持參考7.2元水平。投資者看好可留意中化購(21721)，行使價7.77元，18年7月到期。或中化牛(60483)，收回價7.06元，行使價6.91元，18年12月到期。

焦點醫藥股石藥(01093)周五跌逾4％。市場擔心醫藥行業降關稅或影響部份藥股的銷售。技術上，向上觀望重上23元的機會，支持參考21元水平。看好可留意石藥購(28178)，行使價27.88元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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