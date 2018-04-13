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今日 20:12 重要通告 港股直擊

南南資源煤礦安全證到期停產

南南資源(01229)公布，集團的唯一營運業務凱源煤礦，由於安全生產許可證到期，收到由新疆准東經濟技術開發區安全生產監督管理局發出現場處理決定書，要求停止一切生產、建設及經營活動；然而，於停產期間仍然可銷售其沫煤存貨。

該公司預計，凱源煤礦停產將會導致產煤量減少，但由於停產期間仍然可銷售其沫煤存貨，因此短期內停產將不會構成重大財務影響，公司並預計，沫煤存貨可支持未來銷售直至約2018年8月底。

該公司已向當局提交採礦權重續報告，當局已在審閱重續申請。

下載港交所通告原文

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