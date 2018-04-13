今日 17:12
重要通告
港股直擊
比亞迪(01211)公布，張金濤因已到退休年齡申請退休並辭任公司副總裁職務，自今日起生效。
張金濤於辭任後將不再擔任公司任何職務。
金管入市接8億港元 真「走資」
今日信報
康怡新樓王1950萬雙破頂
高畑勳動畫 亂世見童真
占飛
｜
今日信報
地緣政治風險升 港股回軟成交縮
恒昇
｜
今日信報
今年首季表現突出的揀股策略
呂梓毅
｜
今日信報
區塊鏈認購物業權
StartupBeat
Lower car tariffs may have little impact on Chinese auto makers
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
【商品】油價乘烽火卻欠供求撐
馮時裕
｜
財富管理
疑被當人肉路障 傷者收擬檢控通知書
時事脈搏 ｜ 今日 11:54
港滙續弱 金管局再接逾24億港元沽盤
香港財經 ｜ 今日 07:22
金管局:有充分準備應付資金流走
香港財經 ｜ 今日 09:50
【異動板塊】進口抗癌藥零關稅 藥股急挫
港股直擊 ｜ 今日 11:30
畢非德:勿像特朗普般借錢
國際財經 ｜ 今日 09:47
恒指突倒跌 騰訊挫1% 滙控暫錄6連升
港股直擊 ｜ 今日 10:44
【新股追蹤】英記茶莊超購676倍 一手中籤率10%
重要通告 ｜ 今日 08:33
【盤房來料】20日線守穩仍有上升空間
即巿股評 ｜ 今日 13:12
港鐵:高鐵列車今日恢復試運
時事脈搏 ｜ 今日 11:26
開市焦點:港股再挑戰50天線 關注港滙
港股直擊 ｜ 今日 08:46
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞