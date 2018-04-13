港股直擊 即巿股評

美國應對與中國貿易戰和敍利亞局勢的態度稍為軟化，隔晚美股造好，道指升293點。港股今早亦乘勢高開逾200點，不過內地貿易數據遜預期，中港股市走軟，恒指續於20天線和50天線間爭持。

恒指今早高開237點，報31076點已屬全日高，未能突破昨日高位，重上50天線(約30956點)後又見沽壓，升幅反覆收窄，上午10時30分後倒跌，最多跌131點，見30707點全日低，於20天線(約30741點)附近回穩，中午跌24點，波幅上午成形，午後好淡爭持。恒指收報30808點，跌22點或0.1%，連續兩日窄幅偏軟累失89點。大市今日下跌股份比例為52%，上升股比例為48%。

總結全周，恒指升963點或3.2%。

全日成交額969.56億元，較上日縮減40.21億元或4.2%。

國企指數收報12261點，跌27點或0.2%。國指全周升293點或2.4%。

恒指即月期貨收市升100點或0.33%，報30867點，高水59點。

A股低收，滬指跌0.66%，全周升0.89%；深成指跌0.37%。兩市成交額約3964億元人民幣。中國海關總署公布，以人民幣計，今年3月出口按年跌9.8%，遠遜預期增加8%；進口增5.9%，遜預期的7.5%。以人民幣計，3月貿易逆差297.8億元，市場預期為順差1810億元。

另外，在下午4時正左右，人民銀行公布3月新增貸款1.12萬億元人民幣，遜市場預期；3月底，廣義貨幣(M2)增速放緩至8.2%，亦低於市場預期。

歐洲三大股市最新個別走，德法股市靠穩；美國道指期貨最新升14點，報24473。總統特朗普在Twitter表示從未說過何時空襲敍利亞，他其後與國防部長馬蒂斯(Peter Mattis)和參謀長聯席會議主席鄧福德(Joseph Dunford)會面，白宮其後發表聲明指尚未就敍利亞局勢作出最後決定。貿易戰方面，特朗普形容國家主席習近平在海南博鰲亞洲論壇的演說，顯示中國將撤銷大量，甚至全部貿易壁壘。

藍籌股方面，騰訊(00700)先高後低，曾挫1.5%，收市跌1.3%；工行(01398)跌0.3%；港交所(00388)跌0.4%；友邦(01299)跌0.1%；華潤置地(01109)跌1.3%；碧桂園(02007)跌1%；平保(02318)跌0.4%；中行(03988)跌0.2%。另外，萬洲(00288)挫2.9%；中石化(00386)回吐0.4%；中石油(00883)回吐1.3%，惟全周累升一成為藍籌升幅王。相反，美國加息預期升溫，本地銀行股跑贏，滙控(00005)升1.2%，連升6日；恒生(00011)升0.5%；東亞(00023)升0.8%。另外，建行(00939)反覆升0.6%；九倉置業(01997)升1.4%。

焦點板塊

濠賭股：瑞信升多隻濠賭股目標價，板塊今日全線攀升，永利澳門(01128)股價創逾3年半高，收市升4.1%；何鴻燊退任主席交棒何超鳳，澳博控股(00880)曾升10.5%，收市升3.7%；新濠國際(00200)創4年高，收市升7.7%；金沙中國(01928)升1.3%。不過，銀娛(00027)菲律賓長灘島開賭場計劃失敗，股價昨日受壓後，今日亦僅高收0.1%。

醫藥股：總理李克強主持召開國務院會議，要求從5月1日起，對進口抗癌藥實施進口零關稅，加快創新藥進口上市。醫藥股今早全線下挫，石藥(01093)曾挫5.5%，收市跌4.4%；藥明生物(02269)跌3.7%；中生製藥(01177)跌3.4%；早前發首季盈警的國藥(01099)挫3.4%，全周累插20.94%為表現最差國指成分股；三生製藥(01530)跌2.9%；上海復星醫藥(02196)曾挫9.1%，收市跌6.1%；東陽光藥(01558)挫9.4%；綠葉製藥(02186)跌2.7%。

消費股：多隻零售股跑出，莎莎國際(00178)公布上季銷售表現後，獲花旗升目標至5.2元，股價曾升10.9%創逾3年高，收市升7.4%；卓悅(00653)午後落鑊，收市升13.5%；利福國際(01212)見近3年高，收市升3.9%；英皇鐘錶珠寶(00887)升9.5%；I.T(00999)升3%；主於要深圳經營連鎖店的佳華百貨(00602)亦見炒高升19%。多隻服裝及體育用品股尋頂，申洲(02313)創新高，收市升3.8%；安踏(02020)創新高，收市升1.5%；李寧(02331)創近6年半高，收市升2.6%；普拉達(01913)升3.5%；佐丹奴(00709)升1.7%。

焦點股份

裕元集團(00551)：股價創逾一年低，收市挫13.7%，成交額8.35億元。裕元遭瑞信降評級至「跑輸大市」，目標價下調至21.6元。寶勝(03813)亦遭大和資本降評級至「沽售」，目標價下調至1元，股價收市挫5.8%。

莊勝百貨(00758)：今早復牌裂口高開69.2%，曾飆2.04倍，收市升1.69倍，成交額2.23億元。集團公布，主席兼控股股東周建和與獨立第三方訂立備忘錄，周建和擬悉售其持有的66.75%已發行股本。另外，集團擬向買方及認購人發行一定數量的可換股債券。

半新股：多股受壓，毛記葵涌(01716)見2.3元創新低，收市跌10.9%；金貓銀貓(01815)創新低，收市跌9.3%；「天仁茗茶」本港特許經營商賓仕國際(01705)亦穿底，收市跌半成；創業板合寶豐年(08406)瀉42.3%，為全日跌幅最大港股，成交額增至1.02億元。

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