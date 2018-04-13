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今日 16:20 港股直擊 即巿股評

港股收跌22點 加息憧憬 銀行股跑羸

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美國與中俄關係稍為緩和，隔晚美股造好。港股開市衝破三萬一關後回落，再度下試廿天線(約30741點)。

恒指今早高開237點，報31076點屬全日高，未能突破昨日高位，重上50天線(約30956點)後又見沽壓，升幅反覆收窄，上午10時30分後倒跌，最多曾跌123點，低見30707點。恒指午後仍處上午波幅內，最終收報30808點，跌22點或0.07%，守住廿天線(約30741點)，大市成交額969.56億元。

國企指數報12261點，跌27點或0.22%。

騰訊(00700)連續兩日高開低走，收市最終未能企穩10天線，報408.0元，跌1.26%，成交居首達80.22億元。

平保(02318)連日於84元附近爭持，暫受制50天線，收市報83.95元，跌0.36%，為成交第二大股份。

友邦(01299)周三創新高位後，連續兩日出現回吐，收市微跌0.14%，報70.5元，為成交第三大股份。

金管局入市捍衛聯滙，可能引發本港銀行加息，多隻銀行股造好。中銀香港(02388)升1.48%，為表現最好藍籌。另外，滙控(00005)及東亞(00023)分別升1.19%及0.77%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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