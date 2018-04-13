即巿股評 港股直擊

今年政治風險應該是繼2016年英國公投脫歐後新高，先是中美貿易問題導致港股於2月、3月及4月多次失守3萬點關口，牛市就此玩完之說不逕而起。國家主席習近平在博鰲論壇向世界傳遞正面訊息，多方面開放市場固然能冷卻貿易戰帶來的憂慮，但同時卻為內地部分行業帶來衝擊，汽車業為表表者，華晨中國(01114)跌至四輪朝天。

美國眼見中國並未在貿易戰中糾纏，於是將目光轉向俄羅斯。事實上，筆者上周曾指出，今年股市波幅相當大，近日情況卻有微妙變化。港股重回長方型區間運行，但「大市牛皮、個股亂舞」的情況持續擴散。從過去數個交易日來看，每日均有一些並非妖股而市值「有番咁上下」的股份出現暴瀉，按時序為俄鋁(00486)、寶勝(03813)、國藥(01099)及裕元(00551)。

大價股亦有急挫可能

俄鋁上市八年，業務近兩三年才見起色，去年純利更達到12.2億美元，現價相對歷史市盈率(P/E)僅3倍。冷不防美國一句制裁，短短五日市值縮水近六成，P/E再低亦神仙難救，因為今年有沒有P/E亦成問題。側聞去年不少基金早早買定寶勝，一心以為私有化必然通過，坐定粒六等派彩，結果反高潮，不少基金輸到仆直。

醫藥股今年應屬當炒板塊，國指兩隻成分股國藥及石藥(01093)首季跑贏大市，然而國藥日前突發盈警，預計今年首季純利按年大跌三成，股價三日跌兩成，一步到位回歸250天線。投資者有時間可自行參詳一下俄鋁、寶勝、國藥及裕元的股價圖，四隻股份均以裂口方式暴插，走勢相當嚇人，不知情者還以為這些股價圖來自一些三四線妖股。換言之，就算投資者今年即使持有大價股甚至指數成分股，看來亦要提防股價急挫的可能。

莎莎績佳有參考價值

去年港股基本上屬於單邊市，不少炒家捨棄細價股，將資金投入藍籌股或實力二線股身上已贏開巷，這個情況在今年第一季末、第二季初已有轉變。踏入第二季，細價股炒風開始熾熱，成交逐漸回升，筆者上周推介的華能新能源(00958)及信義光能(00968)繼續逆市造好，股價相當硬淨，有貨不妨繼續持有。要揀選細價股又不想冒太大風險，應從實力二線股入手，當中可留意六福集團(00590)。

同業莎莎(00178)剛公布2018年1月至3月(2017財年第四季)業績，營業額按年上升14.4%至22.89億元，巧合的是，富達基金於上周五以每股平均價4.5281元增持莎莎520萬股。今日莎莎曾升至52周新高4.65元，投資者有懼高症的話，六福是個不俗的選擇。六福將於下周三公布2018年1月至3月(2017財年第四季)業績，主席兼行政總裁黃偉常於1月份先後六度增持合共117.2萬股，增持每股平均價介乎27.4元至28.85元；另外，副主席謝滿全亦於3月23日及26日合共增持1.1萬股，平均價介乎26.4元及26.5元。沒有人比公司老闆更清楚公司「條數」，現價買點六福，短炒博上31.6元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。