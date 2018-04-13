即巿股評 港股直擊

侵侵一時一樣，之前口口聲聲話打貿易戰好，忽然又同習大大話係老友，仲話好好傾，中美貿易戰話可以避免。跟習大大紮完馬，轉個頭又話要同普京鬥一番，喺中東挑起戰火，不過呢唔夠兩日又話自己無話過要打敍利亞，即時美俄關係又緩和，隔晚美股當然乘勢做好。至於港股隔晚喺夜期跟ADR重上三萬一關後，今朝高開即掉頭，高開低走。

恒指今早高開237點，報31076點已經係半日高位，連噚日個高位都破唔到，掉頭回落亦好正常。50日線(約30956點)再次得而復失，最多跌131點，見30707點半日低，又喺20日線(約30741點)附近回穩，中午收報30807點，跌24點；國企指數報12258點，跌30點。暫時恒指喺20日線跟50日線之間上落，想收復31000失地，首要條件係先企穩條50日線先有得傾。

央姐威力唔嘢少

不過熊證街貨持續增加，似乎唔少缸邊友睇死港股上到三萬一就無以為繼，但美股跟入業績期，只要放榜企業交足功課，美股仍有機會再下一城，下周港股仍然有機會發力挾淡倉同殺熊證。問題係火車頭騰訊(00700)呢期走勢較弱，缸邊友可能怕咗央姐呢枝大光燈，近年西京投資投邊隻死邊隻，雖然死嘅都係細價股，但央姐威力唔嘢少，望就望騰訊唔好畀佢燈死，否則大市再向上亦有心無力，皆因恒指等於騰指，騰訊行唔郁，恒指升極有限。雖然油價仍處近日高位，但三桶油回吐，大市更加少咗上升動力。大市暫時守住20日線，多得大笨象(00005)跟平保(02318)，前者市場憧憬公司隨時再出手回購，後者則計劃分拆平安好醫生，回到咁上下就見買盤出嚟撈貨。

強勢板塊仍然輪流落鑊，今日輪到醫藥股抖氣，總理李克強主持召開國務院會議，要求從5月1日起，對進口抗癌藥實施進口零關稅，加快創新藥進口上市。進口藥零關稅，削弱國產藥品競爭力，點計數都係負面消息，加上之前醫藥股累計升幅有番咁上下，想撈貨都要睇定啲。醫藥股回吐，換嚟教育股上升，不枉阿Man周二推介中教控股(00839)，今日上半場已升逾5%，睇嚟要破前頂應不費吹灰之力。另一可留意教育股為新高教集團(02001)，同樣逼近前高位，希望呢鋪順利坐六望七。

濠賭股除銀娛(00027)菲律賓賭場計劃觸礁回軟之外，其餘均逆市上升，除銀娛之外，永利(01128)亦係阿Man睇好嘅濠賭股，剛得到大行祝福，大幅調高目標價，股價升至超過三年新高，半日升逾4%。金沙中國(01928)相對其他濠賭股落後，中場收入佔比較大，料可受惠中場博彩收入上升，股價若能企穩45元，有望挑戰前高位47元，可以望多兩眼。

臨近周末預咗今日港股有回吐，但只要20日線守得住，港股下周仍有機會再挾高，不過三萬一水平再買貨值博率唔大，始終仍然係區間上落，只係已留平貨未必急住要落車，等唔等多幾百點博周末，大家自己衡量風險。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)