即巿股評 港股直擊

讀者Tina問:「本人今年25歲打工仔，想每月拎2000元出來月供股票。暫時都係揀作盈富基金(02800)同銀河娛樂(00027)兩隻，各1000元。想問呢個組合是否OK？可否介紹其他適合月供的股票？」

馮宏遠 豐盛金融資產管理部分析員

「這個月供股票的做法，一半月供盈富基金即係月供大市，另一半月選股，是一個合適的做法。如果月供股票的話，最好都是選擇大市，若選股的話，要視乎公司很多不同的因素變化。這個組合是可以，我會給予80分。銀娛是少數值得可以長線持有或增持的股份，不過銀娛以至整個賭業股的周期性比較大，可能要有心理準備「硬食」周期影響，但若以平均成本法慢慢來供，都是可以的。如果要另選一隻月供股票，我會建議可以考慮蒙牛乳業(02319)，甚至可以留意維他奶(00345)。」

麥狄文 《盤房來料》作者 (徐狄怡‧證監會持牌人)



「作長線長供股票，盈富基金是理想選擇，每年派息穩。至於銀娛今年仍可跑贏大市，不過作為長線月供未心適合，始終濠賭股收入會跟隨經濟環境有所變化，而派息方面，銀娛亦不算理想，加上現水平處於高位，估值亦不算便宜，現水平作長線月供似乎不算理想選擇。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「閣下能趁年輕開展定期定額投資計劃，值得鼓勵，然而要發揮平均成本法的優點，其實也要看投資標的是否具有長期增長潛力，以及有一定的波幅讓您可以儲平貨。我不會反映投資盈富，妳亦可考慮已進行指數成份改革的國企指數，即投資在恒生中國企業ETF(02828)上，相信能較盈富捕捉未來具質量的中國經濟增長。至於銀娛，無疑管理層具執行力，而公司亦有拓展海外市場的雄心，近年股價亦平穩向好，不過亦就是嫌股價的月波幅較細，可能有一段時間有『愈儲愈貴』的情況，故暫時不建議把該股納入月供範圍，那倒不如全數投資在2828或盈富上吧！當然妳也需要定期例如至少每隔一年檢視投資情況，以及與閣下的MPF投資作比較，看看會否過份側重在單一市場或資產類別上。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。