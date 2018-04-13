港股直擊 即巿股評

美國與中俄關係稍為緩和，隔晚美股造好。不過港股今早高開逾200點後無以為繼，續於20天線和50天線間爭持。

恒指今早高開237點，報31076點屬半日高，未能突破昨日高位，重上50天線(約30956點)後又見沽壓，升幅反覆收窄，上午10時30分後倒跌，最多跌131點，見30707點半日低，於20天線(約30741點)附近回穩。恒指中午收報30807點，跌24點或0.1%，大市成交額562.8億元。

國企指數報12258點，跌30點或0.3%。

A股先高後低，滬指半日倒跌0.39%；深成指跌0.24%。中國海關總署公布，以人民幣計，今年首季出口按年增7.4%；進口增11.7%。首季貿易順差3261.8億元人民幣。海關總署表示，內地首季外貿形勢良好，惟因不確定性因素而面臨挑戰。

藍籌股方面，騰訊(00700)先高後低，曾挫1.5%，半日跌0.9%；中石化(00386)回吐0.7%；中石油(00883)回吐1.6%；建行(00939)亦先高後低，半日跌0.3%；工行(01398)跌0.3%；碧桂園(02007)跌1.3%；萬洲(00288)挫3.2%。相反，滙控(00005)升1.1%，目前連升第6日；中行(03988)升0.2%。

焦點板塊

濠賭股：今早全線爬升，永利澳門(01128)獲瑞信大升目標價，股價創逾3年半高，半日升4.7%；何鴻燊退任主席交棒何超鳳，澳博控股(00880)曾升10.5%，半日升半成；新濠國際(00200)創4年高，半日升6.1%；金沙中國(01928)升2.6%。于過，銀娛(00027)菲律賓長灘島開賭場計劃失敗，股價半日再跌0.4%。

醫藥股：總理李克強主持召開國務院會議，要求從5月1日起，對進口抗癌藥實施進口零關稅，加快創新藥進口上市。醫藥股今早全線下挫，石藥(01093)曾挫5.5%，半日跌4.1%；藥明生物(02269)跌1.1%；中生製藥(01177)跌3.3%；早前發首季盈警的國藥(01099)挫3.7%；三生製藥(01530)跌2.2%；上海復星醫藥(02196)曾挫9.1%，半日跌7.2%；東陽光藥(01558)挫7%；綠葉製藥(02186)跌3.2%。

焦點股份

裕元集團(00551)：今早創逾一年低，半日挫15.5%，成交額4.51億元。裕元遭降評級至「跑輸大市」，目標價下調至21.6元。寶勝(03813)亦遭大和資本降評級至「沽售」，目標價下調至1元，股價半日挫5.8%。

莎莎國際(00178)：股價創逾三年高，半日升7.4%，集團截至今年3月31日止第四季度零售及批發營業額按年升14.4%至22.89億元；港澳地區零售銷售額按年增加17.8%，同店銷售亦錄得15.1%升幅，銷售表現合符預期。

莊勝百貨(00758)：今早復牌裂口高開69.2%，曾飆1.92倍，半日升1.5倍，成交額1.38億元。集團公布，主席兼控股股東周建和與獨立第三方訂立備忘錄，周建和擬悉售其持有的66.75%已發行股本。另外，集團擬向買方及認購人發行一定數量的可換股債券。

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