港股直擊 即巿股評

美國與中俄關係稍為緩和，隔晚美股造好。港股今日再度高開低走，繼續於廿天線爭持。

恒指今早高開237點，報31076點屬今早高，未能突破昨日高位，重上50天線(約30956點)後又見沽壓，升幅反覆收窄，上午10時30分後倒跌，半日最多跌123點，低見30707點。恒指中午報30807點，跌24點或0.08%，大市成交額562.80億元。

國企指數報12258點，跌30點或0.25%。

藍籌股方面，本地銀行股造好，中銀香港(02388)及東亞(00023)升1.62%及0.62%。石油股回落，中海油(00883)跌1.61%; 中石化(00386)跌0.67%; 推區塊鏈遊戲的騰訊(00700)，跌0.87%。

大行相繼調升澳門今年賭收預測，濠賭股跑出。金沙中國(01928)升2.63%，為表現最好藍籌。新濠(00200)大升6.07%; 澳博(00880)主席何鴻燊交捧，升5.04%; 永利澳門(01128)升4.66%。

建材及水泥股走高，中國建材(03323)及鞍鋼股份(00347)均發盈喜，分別升0.44%及2.60%; 華潤水泥(01313)升1.85%；金隅(02009)升1.10%；西部水泥(02233)升0.63%。

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