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今日 11:42 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】毛記挫一成半 高位累吐八成

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焦點半新股毛記葵涌(01716)續尋底，今早暫時最多跌14.8%，見2.3元創新低，現跌10.6%，成交額1280萬元。

毛記為港股史上「超購王」，上月28日掛牌，當日高見11.76元，較1.2元招股價飆8.8倍，以今日低位計回落80.44%。

「天仁茗茶」本港特許經營商賓仕國際(01705)曾跌5.9%，報2.06元創上市新低，現跌半成，成交額743萬元。集團上月14日以1元上市，最高見7.9元。

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