即巿股評 港股直擊

噚日恒指上半場出高開低收格局，朝早11點5分至11點55分，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)出現超賣，揀咗出嚟嘅恒指牛(59809)可以落場；miss都唔怕，因為下半場大市由升轉跌，喺2點10分至3點呢段期間，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)再次出現超賣，呢個亦係(59809)嘅第二次落場時機，小注一入揸到今朝嘅話就以收割啦，事關今朝恒指開市裂口升245點。依家9點56分，就算恒指升幅收窄咗啲，但今朝個裂口仍然存在，(59809)依家升緊14%，如果用噚日嗰兩個靚位入市嘅話，(59809)喺兩段時段內最高同最低價拉個平均證價分別係0.0835元同0.068元，再用暫至依家10點2分嘅高低位拉個平均證價，即0.097元計，點都有十格八格落袋。

同個同學相討完一個難題之後，坐返埋位就已經見到恒指升幅進一步收窄到升35點，做緊30866點，50天線(30959點)得而復失，幸好都叫做企喺保歷加上升通道；再覆完個新加坡PR之後，恒指升幅進一步收窄到得返升10點，做緊30841點。

依家10點32分，恒指高位仍然係今朝早個開市價31076點，用呢個位嚟度落去恒指牛熊證街貨圖上，現水平處於牛熊證中間位，對上熊證最貼價嘅係31100至31199點，呢度有767張期指，用返現價(10點32分mark底嘅30841點)計，距離呢個位嘅門口大約係259點；至於下方牛證就係30100至30199點，呢度有1148張期指，同樣用現價計，兩者差距為741點。

上行點數近但街貨少；下行點數遠但張數多，難揀呢？留意返，係熊證31300至31399點呢度有個1458張期指standby，雖然依家(10點38分)恒指已經完全補完個裂口兼倒跌過，但係咁嘅情況唔通個市想儲多啲街貨，等啲博過weekend嘅錢「跑出來」先至做嘢 ？係市況仲受貿易戰陰霾影響下，一個weekend可以發生好多，橫掂今日星期五，早啲收工好過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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