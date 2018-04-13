港股直擊 即巿股評

美國與中俄關係稍為降溫，隔晚美股造好。港股昨日先高後低，ADR和夜期預示今早恒指有力再挑戰50天線。另外，市場關注金管局昨日和今晨兩次出手買入港元。

道指收市前半小時升勢放緩，收報24483點，漲293點或1.21%；標指上揚21點或0.83%，報2663點，最高曾見2674；納指攀升71點或1.01%，報7140點，最高曾爬高至7166。

總統特朗普在Twitter表示從未說過何時空襲敍利亞，他其後國防部長馬蒂斯(Peter Mattis)和參謀長聯席會議主席鄧福德(Joseph Dunford)會面，之後白宮發表聲明表示，尚未就敘利亞局勢作出最後決定。

貿易戰方面，特朗普形容國家主席習近平在海南博鰲亞洲論壇的演說，顯示中國將撤銷大量，甚至全部貿易壁壘，又稱中國現在大手買美國牛肉，要多得他與習近平的溝通。

經濟數據方面，首次申領失業救濟人數上周減少9000人，報23.3萬，高於市場預期的23萬。

聯儲局周三公布3月會議紀錄，公開市場委員會(FOMC)全體委員均預期經濟持續強勁，而且未來幾個月通脹會升溫。分析員指出，這意味當局可能加快加息步伐。

美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報77.09元，較本港上日收市升1.69元；騰訊(00700)ADR收報418.56元，升5.36元；國壽(02628)ADR收報22.04元，升9仙；中海油(00883)ADR收報12.49元，升3仙；中石油(00857)ADR收報5.72元，升3仙；中石化(00386)收報7.47元，升4仙；中移動(00941)ADR收報73.82元，升7仙；聯通(00762)ADR收報10.36元，升6仙；中電信(00728)ADR收報3.59元，升2仙。

港滙昨日起多次觸發7.85弱方兌換保證，金管局昨日出手向市場買入8.16億港元，而今日清晨在紐約市場買入24.42億港元，以維持港元滙價穩定，為2005年推出三項優化聯繫滙率制度措施以來首次觸發弱方兌換保證。金管局總裁陳德霖強調有能力維持港元滙價穩定。

ADR港股比例指數收報31128點，升296點或0.95%。夜期收報31070點，升303點或0.99%，較昨日恒指收市高水239點。恒指昨日挑戰50天線(約31003點)不果，收報30831點，跌66點或0.2%，4連升告終。

焦點板塊

鋁業股：隔晚國際鋁價創下六年新高，倫敦金屬交易所(LME)鋁價升3.36%，收市報每噸2325美元，盤中高見2331美元為2012年3月以來新高。另外，俄鋁(00486)遭評級機構穆迪及惠譽已撤銷對該公司及Rusal Capital D.A.C已發行票據的所有評級。集團指出，穆迪因其本身業務理由而撤銷評級；惠譽因美國財政部外國資產管理辦公室(OFAC)制裁的限制而撤銷評級。

焦點股份

澳博控股(00880)：何鴻燊將於6月12日舉行的2018年周年成員大會結束後，退任該公司主席、執行董事及董事會執行委員會委員的職務，同時獲任為榮譽主席。另外，董事會將委任何超鳳接任該公司主席兼執行董事、霍震霆及梁安琪為聯席主席兼執行董事。

中國建材(03323)：預期截至3月底止首季，股東應佔利潤將按年大幅增加，去年同期盈利1.89億元人民幣。公司指，預期盈利增加主要是產品水泥的價格上漲所致。

鞍鋼股份(00347)：預期截至3月底止第一季，股東應佔淨利潤約15.9億元人民幣，按年增加48.74%。期內，預計利潤總額21.05億元人民幣，按年增加91.36%。

莎莎國際(00178)：截至今年3月底止第四季度，整體零售及批發業務營業額按年上升14.4%，當中港澳地區零售銷售額按年增加17.8%，同店銷售亦升15.1%，表現合符預期。

華潤置地(01109)：公布3月總合同銷售金額約174億元(人民幣‧下同)，按年增長46.71%；總合同銷售建築面積約112.35萬平方米，上升26.86%。

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