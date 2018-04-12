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澳博(00880)宣布董事會重組，「賭王」何鴻燊將會退任，並擔任榮譽主席。何超鳳則會接任主席兼執行董事、霍震霆及「四太」梁安琪則出任公司聯席主席兼執行董事，行政總裁蘇樹輝亦會兼任副主席，而「三太」陳婉珍亦將參選出任執董。

蘇樹輝接受本報查詢時稱，新的董事會成員均是最佳人選，除能體現各股東團結一致，亦能對澳博帶來實際貢獻，特別是集團未來有重大的發展，包括路氹的新項目上葡京將要於明年開幕及要處理賭牌續約。

蘇樹輝又稱，新任主席何超鳳在信德(00242)負責財務及企業管治，日後料能進一步增加澳博的透明度等企業管治質素。聯席主席霍震霆及梁安琪，分別熟悉體育界及演藝界，並擅長市場推廣，對日後以非博彩娛樂的上葡京發展相當重要。而陳婉珍曾為東華三院主席，具有廣泛人脈關係。

他續稱，改組後的各董事局成員，來自不同領域及有不同的才能，加上成員有新有舊，一方面能有新元素，另一方面能保持延續性，相信此組合是「最佳人選」。

最新的董事局架構將會有何家二房、三房及四房的代表，被問到日後各房代表能否通力合作，蘇樹輝稱，「坐得埋就能合作，否則都不會願意入局。」

他又提到，賭王健康穩定，但始終年紀漸長，不適宜花太大精力處理公司事務，故退任為榮譽主席。