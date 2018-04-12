即巿股評 港股直擊

踏入四月份同樣大市時升時跌，環球大事多鑼鑼，老友用420元重錘買入騰訊(00700)，現階段未有甜頭，中美貿易爭拗還在，再加敘利亞事件，如果真的打起來怕大市直插下去，到時騰訊400元關口恐怕不保，當時老友認為自己叻仔可以低位入貨，現在心大心細是否應該繼續持貨。

瑞安宣布退休 對特朗普重大打擊

現在困擾大市有幾個問題，中美貿易談判還未落幕，特朗普未有正面對習主席講話作回應，市場一般視中央對美國已釋出善意，但特朗普所要的是對「中國製造2025」開刀，而習主席表明不會讓國家民族利益作出犧牲，相信好戲還在後頭，特朗普現時關注敘利亞事件，開腔說要對付俄羅斯盟友敘利亞政府，隨即令俄羅斯強烈反應，地緣政治導致加添歐洲股市波動，特朗普自己還給美國FBI纏着不放，可以話全球投資市場給他攪到騰騰震，執筆時美國眾議院議長瑞安宣布明年一月退出政壇，這消息相信對特朗普當上總統以來最大危機，因過往眾多問題得不到共和黨人支持下，瑞安為特朗普充當說客，拉攏游說黨內議員團結才讓特朗普施政至今，估計瑞安已對特朗普忍無可忍才下此一策。瑞安離任使本年11月美國中期選舉可以話共和黨大勢已去，勿論特朗普連任問題，連往後餘下任期施政也有難度，這刻相信對特朗普來說是最辣手了的一件事，消息曝光後特朗普在社交平台聲稱對敘利亞攻擊「可能很快，也可能不太快」的帖文，讓投資者視華府有機會放棄軍事行動，就像早前説要攻打北韓一模一樣，道指期貨隨即升逾100點過外，還看今晚美股表現與特朗普對瑞安的回應！

持貨減半免心理壓力

老友應否持貨在這刻確難決擇，特朗普會否暫時放棄對外強硬姿態，草草收兵專注黨務問題，如果是這樣一場一場爭拗或可落幕，但這刻當然未知之數，還要看事態發展。揸騰訊起碼有女股神劉央撐場，而追入油股隨時局勢緩和下，今天油股撐港股明日油股拖累港股也不定，大市與局勢未有明確方向時，建議要沽貨也暫沽一半，留下一半持貨免企錯邊，當市況出現單邊升市時往往散戶來不及追貨，只期待股價回調再入，往往單邊市只會用很小時間即補回早前跌幅，同樣單邊下跌時已沽一半貨，心理上也會安定一些。持貨在十字路口有時不是賺多或賺小，而是心理上安靜一點，讓容易作出突如其來的市況作出反應。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。