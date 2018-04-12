億達中國(03639)公布，3月合約銷售金額約2.76億元(人民幣‧下同)，按年下跌53.14%；其中，權益合約銷售金額約1.9億元，跌60.17%。
上月銷售面積2.62萬平方米及權益銷售面積1.8萬平方米；銷售均價約每平方米1.05萬元及權益銷售均價約1.06萬元。
另外，今年首3個月合約銷售金額約5.78億元，按年減少49.78%；其中，權益合約銷售金額約3.46億元，跌60.82%。
首3個月銷售面積5.42萬平方米，權益銷售面積約3.35萬平方米。
億達中國(03639)公布，3月合約銷售金額約2.76億元(人民幣‧下同)，按年下跌53.14%；其中，權益合約銷售金額約1.9億元，跌60.17%。
上月銷售面積2.62萬平方米及權益銷售面積1.8萬平方米；銷售均價約每平方米1.05萬元及權益銷售均價約1.06萬元。
另外，今年首3個月合約銷售金額約5.78億元，按年減少49.78%；其中，權益合約銷售金額約3.46億元，跌60.82%。
首3個月銷售面積5.42萬平方米，權益銷售面積約3.35萬平方米。
|下一篇：
|黃遠輝:會檢討資助房屋售價及申請資格
|上一篇：
|內地5月起抗癌類藥品進口關稅降至零