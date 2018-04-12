即巿股評 港股直擊

東方電氣(01072)(600875.SH)的資產重組處理逾一年後，周一(9日)終公布通過商務部反壟斷審查，所有交易條件已達成。

東方電氣將獲中國東方電氣集團注入一堆資產，作價69.09億元人民幣，將透過發行A股支付，每股發行價9.01元人民幣。完成後，中國東方電氣持股佔已發行股本將超過55%。

目標資產包括8家公司全部股權、東方電氣日立41.24%股權，還有若干設備及無形資產。根據去年11月7日發出的交易通函，國資委對該批資產的估值為70.37億元人民幣，作價僅輕微折讓。

一批資產中，帶來較大影響是東方電氣財務和東方電氣國際合作兩家公司，當中東方電氣財務估值達32.5億元人民幣，2015和2016年度均錄稅後盈利逾2億元人民幣；東方電氣國際合作估值26.2億元人民幣，此公司更附帶利潤保證，2018年度至2020年度累計承諾淨利潤金額近7.44億元人民幣。

東方電氣本身從事發電設備，除了傳統的火電，亦有核電、水電、風電和燃氣發電技術，當中2017年上半年，集團在火電、水電、F級燃氣發電市場佔有率均超過50%。去年業務表現已不俗，全年虧轉盈，賺6.73億元人民幣，而前一年度蝕17.84億元人民幣。當新資產入賬後，今年表現有條件進一步改善。

東方電氣翻身題材存在，惟今年股價走勢麻麻，至今僅升2.5%，目前股價守50天線之上，10天線作勢升穿20天線，現價可入場，第一站看能否突破6.8元重貨區，第二站為7.6元水平，訂一成止蝕。

陳鎮強

信報投資研究部

[email protected]