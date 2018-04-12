港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，道指挫218點，美國總統特朗普警告將向敍利亞發射導彈，美俄緊張關係進一步升溫。港股連升4日後，今日先高後低，升抵50天線即見阻力。大市下跌股份比例超過六成，成交額減少逾兩成。

恒指今早高開196點，報31094點創三周高，升返50天線(約31003點)，不過開市後升幅收窄，上午約11時後倒跌，半日最多跌128點，中午跌69點，午後進一步受壓，曾挫260點，見30637點全日低，尾段回穩。恒指收報30831點，跌66點或0.2%，4連升告終。大市今日下跌股份比例為62%，上升股比例為38%。

全日成交額只有1009.77億元，較上日減少約320億元或24%。

國企指數收報12288點，升35點或0.3%。

恒指即月期貨收市跌124點或0.4%，報30767點，低水64點。

A股3連升亦告終，滬指跌0.87%；深成指跌0.75%。兩市成交額約4287億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新升13點，報24180。

藍籌股方面，昨日創新高的友邦(01299)回吐1.4%；騰訊(00700)曾挫2.6%，收市跌1.5%。另外，銀娛(00027)菲律賓長灘島賭場項目遭叫停，收市跌2.9%；吉利(00175)跌1.3%；中海外(00688)跌1.3%；。相反，滙控(00005)升0.2%，連升5日；聯通(00762)升2%；長和(00001)升0.5%；萬洲(00288)升2.2%；舜宇(02382)升1.6%。

焦點板塊

中資金融股：人民銀行行長易綱昨日在博鰲亞洲論壇宣布12條金融業開放措施，當中包括放寬銀行和保險業的外資限制，有分析認為對內銀內險帶來挑戰，板塊今日偏軟。內銀先高後低，建行(00939)反覆低收0.1%；工行(01398)跌0.1%；中行(03988)跌0.5%；招行(03968)跌0.9%。內險方面，平保(02318)跌0.4%；國壽(02628)跌0.5%；新華保險(01336)跌2.1%；太平(00966)跌2.7%；太保(02601)跌2%；人保(01339)跌1.3%。

石油股：敍利亞升溫，加上沙地阿拉伯防空部隊周三在首都利雅得攔截一枚彈道導彈，相信由也門北部的胡塞(Houthis)武裝分子發射。中東局勢緊張，隔晚外圍油價創逾3年高，最新在亞洲時段續向上。中石化(00386)創近3年高，收市升0.4%；中石油(00857)升2.9%；中海油(00883)升3.7%；上石化(00338)升2.3%。油服股方面，中海油服(02883)升6.2%；中石化油服(01033)升3.7%；安東(03337)升2.7%；海隆(01623)升2.4%；宏華(00196)升2.5%。

焦點股份

神威藥業(02877)：股價曾升11.7%創近7年高，收市升5.7%，成交額1.1億元。摩根士丹利發表報告，把神威藥業評級由「減持」上調至「與大市同步」，目標價由6.5元上調1.54倍至16.5元。

俄鋁(00486)：獲俄羅斯官方表態支持，股價今早回升，曾升11.2%，收市升6.3%，成交額5.12億元。俄羅斯財長西盧安諾夫(Anton Siluanov)表示，政府將向俄鋁提供短期流動性及其他援助，以助其應對美國制裁。

美固科技(08349)：尾段大成交下挫，一度大插76.9%，見1.3元為今年新低，收市挫36.3%為今日跌幅最大股份，成交額急增至2.19億元。

麥盛資本(01194)：日前公布建議每20合1，每手買賣單位將改為1萬股，股價昨日挫33.33%。今日午後表現波動，一度急挫29.2%，見0.017元，其後拗腰，收市倒升12.5%，報0.027元，成交額2690萬元。集團昨日收市後公布，一名股東及董事持有的1.76億股，相當於已發行股本總數約1.06%，於昨天被強制出售。

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