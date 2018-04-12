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今日 16:34 港股直擊 即巿股評

摩通推出美麗中國環境指數 含22港股

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摩根大通發表報告，就「美麗中國」的環保題材推出一藍子股份指數，列出多隻潛在國策受惠股。

該行表示，中國領導人在上月召開的人大會議上再次強調加強環保，組建更有力的「生態環境部」，又透過「藍天保衛戰」三年作戰計劃以推廣更好的空氣質素。與此同時，政府將繼續加強控制水污染。以及關閉缺乏效率的火力發電廠及採礦產能。摩通認為，燃氣股、再生能源股及電動車生產商是主要的受惠者，對煤炭股及電力股的影響則較為負面。

摩通的「美麗中國環境指數」(Beautiful China Environmental basket)(JPHCHBCE)包括的港股有22隻，分別為：比亞迪股份(01211)、海螺水泥(00914)、新奧能源(02688)、中國鋁業(02600)、中華煤氣(00002)、北控水務(00371)、鞍鋼(00347)、中國燃氣(00384)、中廣核電力(01816)、保利協鑫(03800)、馬鋼(00323)、昆侖能源(00135)、華潤燃氣(01193)、光大國際(00257)、龍源電力(00916)、粵海投資(00270)、華潤水泥(01313)、華能新能源(00958)、北京控股(00392)、信義光能(00968)、上石化(00338)及中集安瑞科(03899)。上述股份中，除了煤氣及馬鋼之評級為「減持」外，其餘均為「增持」或「中性」評級。

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